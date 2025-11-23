Рейтинг@Mail.ru
Эрдоган планирует созвониться с Трампом после разговора с Путиным - РИА Новости, 23.11.2025
15:28 23.11.2025 (обновлено: 15:55 23.11.2025)
Эрдоган планирует созвониться с Трампом после разговора с Путиным
Эрдоган планирует созвониться с Трампом после разговора с Путиным
Эрдоган планирует созвониться с Трампом после разговора с Путиным

Эрдоган рассчитывает обсудить итоги разговора с Путиным с рядом коллег и Трампом

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
ЙОХАННЕСБУРГ, 23 ноя – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает обсудить итоги планируемого в понедельник телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным с рядом коллег, и, возможно, с президентом США Дональдом Трампом.
"Я уже сказал, завтра мы планируем телефонные переговоры с господином Владимиром Путиным. После этого разговора, я надеюсь, у нас будет возможность провести переговоры с моими коллегами, возможно, с господином Трампом", - сказал Эрдоган на пресс-конференции по итогам саммита в G20 в ЮАР.
Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
Эрдоган рассчитывает обсудить с Путиным возобновление зернового коридора
