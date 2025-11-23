Разработчик рассказал, что доволен ИИ-роботом, который станцевал для Путина

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 ноя - РИА Новости. Разработчик первого ИИ-робота "Сбера", который станцевал для президента РФ Владимира Путина в ходе международной конференции по искусственному интеллекту, рассказал, что доволен роботом, но предстоит еще многое сделать, чтобы его улучшить.