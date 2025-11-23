https://ria.ru/20251123/putin-2056928523.html
Разработчик рассказал, что доволен ИИ-роботом, который станцевал для Путина
Разработчик рассказал, что доволен ИИ-роботом, который станцевал для Путина - РИА Новости, 23.11.2025
Разработчик рассказал, что доволен ИИ-роботом, который станцевал для Путина
Разработчик первого ИИ-робота "Сбера", который станцевал для президента РФ Владимира Путина в ходе международной конференции по искусственному интеллекту,... РИА Новости, 23.11.2025
2025-11-23T14:50:00+03:00
2025-11-23T14:50:00+03:00
2025-11-23T14:50:00+03:00
технологии
россия
москва
владимир путин
павел зарубин
сбер
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/13/2056091507_0:0:3234:1819_1920x0_80_0_0_e1e1b6e03eb822cba99736b2eefb595a.jpg
https://ria.ru/20251122/perevodchik-2056777099.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/13/2056091507_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bf1920bc299943c49e71155377836077.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, москва, владимир путин, павел зарубин, сбер, общество
Технологии, Россия, Москва, Владимир Путин, Павел Зарубин, Сбер, Общество
Разработчик рассказал, что доволен ИИ-роботом, который станцевал для Путина
Разработчик ИИ-робота "Сбера" доволен роботом, который станцевал для Путина