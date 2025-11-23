https://ria.ru/20251123/putin-2056924139.html
Путин на предстоящей неделе отправится с визитом в Киргизию
Путин на предстоящей неделе отправится с визитом в Киргизию - РИА Новости, 23.11.2025
Путин на предстоящей неделе отправится с визитом в Киргизию
Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе отправится с визитом в Киргизию, где в том числе примет участие в саммите организации договора о... РИА Новости, 23.11.2025
2025-11-23T14:24:00+03:00
2025-11-23T14:24:00+03:00
2025-11-23T14:26:00+03:00
россия
киргизия
бишкек
владимир путин
павел зарубин
одкб
в мире
россия
киргизия
бишкек
Путин на предстоящей неделе отправится с визитом в Киргизию
Путин отправится в Киргизию и примет участие в саммите ОДКБ