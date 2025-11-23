ВС России расширили зону контроля в районе Иванополья, сообщил Пушилин

ДОНЕЦК, 23 ноя – РИА Новости. Зона контроля ВС РФ расширена в районе Иванополья и со стороны Клебан-Быкского водохранилища на константиновском направлении в ДНР, там идут ожесточенные бои, заявил глава республики Денис Пушилин.