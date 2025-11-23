https://ria.ru/20251123/pushilin-2057000362.html
ВС России расширили зону контроля в районе Иванополья, сообщил Пушилин
ВС России расширили зону контроля в районе Иванополья, сообщил Пушилин - РИА Новости, 23.11.2025
ВС России расширили зону контроля в районе Иванополья, сообщил Пушилин
Зона контроля ВС РФ расширена в районе Иванополья и со стороны Клебан-Быкского водохранилища на константиновском направлении в ДНР, там идут ожесточенные бои,... РИА Новости, 23.11.2025
2025-11-23T22:20:00+03:00
2025-11-23T22:20:00+03:00
2025-11-23T22:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
денис пушилин
константиновка
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1d/1949209444_0:274:2813:1856_1920x0_80_0_0_4bebc8705a9cfdb23335c403539cbb92.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
константиновка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1d/1949209444_39:0:2768:2047_1920x0_80_0_0_77d73e7796a86d9e5b2f3de8a2fe18c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, денис пушилин, константиновка, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Константиновка, Вооруженные силы РФ
ВС России расширили зону контроля в районе Иванополья, сообщил Пушилин
Пушилин: ВС РФ ведут ожесточенные бои в районе Клебан-Быкского водохранилища