ВС России расширили зону контроля в районе Иванополья, сообщил Пушилин
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
22:20 23.11.2025
ВС России расширили зону контроля в районе Иванополья, сообщил Пушилин
ВС России расширили зону контроля в районе Иванополья, сообщил Пушилин
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
денис пушилин
константиновка
вооруженные силы рф
донецкая народная республика, денис пушилин, константиновка, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Константиновка, Вооруженные силы РФ
ВС России расширили зону контроля в районе Иванополья, сообщил Пушилин

Денис Пушилин
Денис Пушилин. Архивное фото
ДОНЕЦК, 23 ноя – РИА Новости. Зона контроля ВС РФ расширена в районе Иванополья и со стороны Клебан-Быкского водохранилища на константиновском направлении в ДНР, там идут ожесточенные бои, заявил глава республики Денис Пушилин.
"Константиновское направление и сам город Константиновка: с восточной и юго-восточной части расширена зона контроля наших подразделений - в районе населенного пункта Иванополье и со стороны Клебан-Быкского водохранилища. Как раз там мы тоже видим ожесточенные боестолкновения. Тем не менее, мы видим, зона контроля наших подразделений расширяется", - заявил Пушилин в своем Telegram-канале.
Специальная военная операция на Украине
Донецкая Народная Республика
Денис Пушилин
Константиновка
Вооруженные силы РФ
 
 
