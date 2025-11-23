"Коламбус" проиграл "Детройту" в матче НХЛ, Проворов отметился передачей

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. "Коламбус Блю Джекетс" проиграл "Детройт Ред Уингз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Детройте завершилась в овертайме со счетом 4:3 (0:1, 1:1, 2:1, 1:0) в пользу хозяев. В составе победителей шайбы забросили Лукас Рэймонд (21-я минута), Бен Чиаро (51), Мориц Зайдер (54) и Алекс Дебринкэт (62). У гостей отличились Адам Фантилли (14), Майлз Вуд (21) и Зак Веренски (49).
22 ноября 2025 • начало в 21:00
Закончен в OT
20:36 • Лукас Рэймонд
50:23 • Бен Чиаро
53:25 • Мориц Сейдер
(Emmitt Finnie, Нейт Дэниэлсон)
61:50 • Алекс Дебринкэт
13:18 • Адам Фантилли
20:54 • Майлс Вуд
(Дэнтон Матейчук, Дэймон Северсон)
48:38 • Зак Веренски
Российский защитник "Коламбуса" Иван Проворов отметился результативной передачей. Нападающие команды Кирилл Марченко, Егор Чинахов и Дмитрий Воронков очков не набрали.
"Коламбус" (25 очков в 22 матчах) занимает четвертое место в турнирной таблице Столичного дивизиона. "Детройт" (27 очков в 22 матчах) лидирует в Атлантическом дивизионе.