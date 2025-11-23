Рейтинг@Mail.ru
В ДТП с иномаркой и грузовиком в Приангарье погибли трое детей и водитель - РИА Новости, 23.11.2025
16:25 23.11.2025 (обновлено: 17:27 23.11.2025)
В ДТП с иномаркой и грузовиком в Приангарье погибли трое детей и водитель
В ДТП с иномаркой и грузовиком в Приангарье погибли трое детей и водитель - РИА Новости, 23.11.2025
В ДТП с иномаркой и грузовиком в Приангарье погибли трое детей и водитель
Четыре человека, в том числе трое детей, погибли при столкновении иномарки и большегруза в Иркутской области, сообщила пресс-служба управления МВД по региону. РИА Новости, 23.11.2025
происшествия
иркутская область
братск
следственный комитет россии (ск рф)
toyota corolla
происшествия, иркутская область, братск, следственный комитет россии (ск рф), toyota corolla
Происшествия, Иркутская область, Братск, Следственный комитет России (СК РФ), Toyota Corolla
В ДТП с иномаркой и грузовиком в Приангарье погибли трое детей и водитель

Водитель и 3 девочки погибли в ДТП с иномаркой и грузовиком в Иркутской области

© Фото : ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ38/TelegramНа месте ДТП с иномаркой и грузовиком в Приангарье. 23 ноября 2025 года
На месте ДТП с иномаркой и грузовиком в Приангарье. 23 ноября 2025 года - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© Фото : ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ38/Telegram
На месте ДТП с иномаркой и грузовиком в Приангарье. 23 ноября 2025 года
ИРКУТСК, 23 ноя — РИА Новости. Четыре человека, в том числе трое детей, погибли при столкновении иномарки и большегруза в Иркутской области, сообщила пресс-служба управления МВД по региону.
Авария произошла в воскресенье в 15:30 (10:30 мск) на 1548-м километре федеральной автодороги Р-255 "Сибирь" в районе поселка Мингатуй. По предварительным данным, автомобиль Toyota Vista ехал в сторону Братска, ударился о дорожное ограждение, вылетел на встречную полосу и столкнулся с грузовиком MAN.
"В результате случившегося 36-летний водитель седана и пассажиры — одна девочка в возрасте двух, две в возрасте десяти лет — скончались на месте до приезда скорой помощи. Водитель грузовика не пострадал", — говорится в заявлении.

Как сообщили в прокуратуре, две девочки — дочери водителя, еще одна десятилетняя — соседей.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств.
ПроисшествияИркутская областьБратскСледственный комитет России (СК РФ)Toyota Corolla
 
 
Заголовок открываемого материала