В ДТП с иномаркой и грузовиком в Приангарье погибли трое детей и водитель

ИРКУТСК, 23 ноя — РИА Новости. Четыре человека, в том числе трое детей, погибли при столкновении иномарки и большегруза в Иркутской области, сообщила пресс-служба управления МВД по региону.

"В результате случившегося 36-летний водитель седана и пассажиры — одна девочка в возрасте двух, две в возрасте десяти лет — скончались на месте до приезда скорой помощи. Водитель грузовика не пострадал", — говорится в заявлении.