В ДТП с иномаркой и грузовиком в Приангарье погибли трое детей и водитель
В ДТП с иномаркой и грузовиком в Приангарье погибли трое детей и водитель - РИА Новости, 23.11.2025
В ДТП с иномаркой и грузовиком в Приангарье погибли трое детей и водитель
Четыре человека, в том числе трое детей, погибли при столкновении иномарки и большегруза в Иркутской области, сообщила пресс-служба управления МВД по региону. РИА Новости, 23.11.2025
2025-11-23T16:25:00+03:00
2025-11-23T16:25:00+03:00
2025-11-23T17:27:00+03:00
происшествия
иркутская область
братск
следственный комитет россии (ск рф)
toyota corolla
иркутская область
братск
Происшествия, Иркутская область, Братск, Следственный комитет России (СК РФ), Toyota Corolla
В ДТП с иномаркой и грузовиком в Приангарье погибли трое детей и водитель
