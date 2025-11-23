https://ria.ru/20251123/pozhary-2056896983.html
В Одесской области произошли пожары на объектах инфраструктуры
Пожары произошли на объектах энергетической и транспортной инфраструктуры в Одесской области на юге Украины, сообщил глава областной военной администрации Олег... РИА Новости, 23.11.2025
В Одесской области произошли пожары на объектах инфраструктуры
