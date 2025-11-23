Рейтинг@Mail.ru
В Новороссийске потушили лесной пожар - РИА Новости, 23.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:23 23.11.2025
https://ria.ru/20251123/pozhar-2056973123.html
В Новороссийске потушили лесной пожар
В Новороссийске потушили лесной пожар - РИА Новости, 23.11.2025
В Новороссийске потушили лесной пожар
Лесной пожар в кубанском Новороссийске, горевший на площади 1,2 гектара, потушен, сообщает оперативный штаб Краснодарского края. РИА Новости, 23.11.2025
2025-11-23T18:23:00+03:00
2025-11-23T18:23:00+03:00
происшествия
новороссийск
краснодарский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2002959789_0:130:3178:1918_1920x0_80_0_0_ac3069e386c96c8d05772e38d204e247.jpg
https://ria.ru/20251123/ploschad-2056903599.html
новороссийск
краснодарский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2002959789_224:0:2955:2048_1920x0_80_0_0_ddcb90dc42fa16696bdba668fe20eb1d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, новороссийск, краснодарский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Новороссийск, Краснодарский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Новороссийске потушили лесной пожар

В Новороссийске потушили лесной пожар на площади 1,2 гектара

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкЛесной пожар
Лесной пожар - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Лесной пожар. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КРАСНОДАР, 23 ноя - РИА Новости. Лесной пожар в кубанском Новороссийске, горевший на площади 1,2 гектара, потушен, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Утром в воскресенье главное управление МЧС России по региону сообщало, что в Новороссийске загорелся лесной массив на площади от 0,5 до одного гектара. Позже оперштаб Кубани уточнил, что возгорание локализовано на площади 1,2 гектара.
«

"В Новороссийске потушили лесной пожар. Его площадь составила 1,2 гектара", - говорится в сообщении оперштаба.

Отмечается, что в тушении участвовали специалисты ГБУ КК "Краевой лесопожарный центр", ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, представители муниципалитета и волонтеры.
Лесной пожар в Новороссийске - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
Площадь пожара в Новороссийске составила 0,8 гектара
11:45
 
ПроисшествияНовороссийскКраснодарский крайРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала