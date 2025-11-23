https://ria.ru/20251123/pozhar-2056973123.html
В Новороссийске потушили лесной пожар
Лесной пожар в кубанском Новороссийске, горевший на площади 1,2 гектара, потушен, сообщает оперативный штаб Краснодарского края. РИА Новости, 23.11.2025
происшествия
новороссийск
краснодарский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
новороссийск
краснодарский край
россия
Происшествия, Новороссийск, Краснодарский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
