МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Американский боксер Дэвид Бенавидес нокаутировал представителя Великобритании Энтони Ярда в бою за титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в полутяжелом весе, который прошел в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
Поединок продлился семь раундов и завершился победой американца техническим нокаутом.
Бенавидес защитил чемпионский пояс WBC. 28-летний американец стал чемпионом мира в апреле после того, как россиянин Дмитрий Бивол освободил титул WBC.
В активе Бенавидеса 31 победа (25 - нокаутом) в 31 поединке за карьеру. На счету 34-летнего Ярда 27 побед (24 - нокаутом) при четырех поражениях (три из них - нокаутом).
В другом поединке вечера американец Девид Хейни единогласным решением судей одержал победу над соотечественником Брайаном Норманом и стал обладателем пояса Всемирной боксерской организации (WBO) в первом полусреднем весе.
Усик утратил звание абсолютного чемпиона мира
17 ноября, 23:21