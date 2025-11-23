Бенавидес защитил чемпионский пояс WBC

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Американский боксер Дэвид Бенавидес нокаутировал представителя Великобритании Энтони Ярда в бою за титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в полутяжелом весе, который прошел в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

В активе Бенавидеса 31 победа (25 - нокаутом) в 31 поединке за карьеру. На счету 34-летнего Ярда 27 побед (24 - нокаутом) при четырех поражениях (три из них - нокаутом).