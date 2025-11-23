Рейтинг@Mail.ru
Бенавидес защитил чемпионский пояс WBC - РИА Новости Спорт, 23.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Октагон UFC - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Единоборства
 
07:41 23.11.2025
https://ria.ru/20251123/poyas-2056886222.html
Бенавидес защитил чемпионский пояс WBC
Бенавидес защитил чемпионский пояс WBC - РИА Новости Спорт, 23.11.2025
Бенавидес защитил чемпионский пояс WBC
Американский боксер Дэвид Бенавидес нокаутировал представителя Великобритании Энтони Ярда в бою за титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета... РИА Новости Спорт, 23.11.2025
2025-11-23T07:41:00+03:00
2025-11-23T07:41:00+03:00
единоборства
спорт
бокс
великобритания
саудовская аравия
дэвид бенавидес
энтони ярд
дмитрий бивол
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1a/1860695406_0:115:1080:723_1920x0_80_0_0_4865fa4ad90f2d7707e5c3256e7bf021.jpg
/20251117/boks-2055589882.html
великобритания
саудовская аравия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1a/1860695406_0:104:1080:914_1920x0_80_0_0_e260966cdcdedcd02f16132969cabc8d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, бокс, великобритания, саудовская аравия, дэвид бенавидес, энтони ярд, дмитрий бивол, wbc, wbo
Единоборства, Спорт, Бокс, Великобритания, Саудовская Аравия, Дэвид Бенавидес, Энтони Ярд, Дмитрий Бивол, WBC, WBO
Бенавидес защитил чемпионский пояс WBC

Бенавидес нокаутировал Ярда и защитил чемпионский пояс WBC

© Фото : Соцсети Дэвида БенавидесаДэвид Бенавидес
Дэвид Бенавидес - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© Фото : Соцсети Дэвида Бенавидеса
Дэвид Бенавидес. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Американский боксер Дэвид Бенавидес нокаутировал представителя Великобритании Энтони Ярда в бою за титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в полутяжелом весе, который прошел в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
Поединок продлился семь раундов и завершился победой американца техническим нокаутом.
Бенавидес защитил чемпионский пояс WBC. 28-летний американец стал чемпионом мира в апреле после того, как россиянин Дмитрий Бивол освободил титул WBC.
В активе Бенавидеса 31 победа (25 - нокаутом) в 31 поединке за карьеру. На счету 34-летнего Ярда 27 побед (24 - нокаутом) при четырех поражениях (три из них - нокаутом).
В другом поединке вечера американец Девид Хейни единогласным решением судей одержал победу над соотечественником Брайаном Норманом и стал обладателем пояса Всемирной боксерской организации (WBO) в первом полусреднем весе.
Александр Усик - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Усик утратил звание абсолютного чемпиона мира
17 ноября, 23:21
 
ЕдиноборстваСпортБоксВеликобританияСаудовская АравияДэвид БенавидесЭнтони ЯрдДмитрий БиволWBCWBO
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Барыс
    7
    4
  • Футбол
    2-й тайм
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    1
  • Хоккей
    1-й период
    Спартак Москва
    Автомобилист
    0
    0
  • Хоккей
    1-й период
    ЦСКА
    Лада
    1
    0
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала