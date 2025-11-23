Практика "отмены русской культуры" в Венгрии не приживается, заявил посол

БУДАПЕШТ, 23 ноя - РИА Новости. Дни духовной культуры России в Венгрии прошли с большим успехом, гастроли российских артистов в Венгрии состоятся и в будущем, поскольку в стране не приживается практика "отмены русской культуры", заявил в интервью РИА Новости посол России в Будапеште Евгений Станиславов.
"У меня нет сомнений в том, что интерес к русской культуре, сохраняющийся на протяжении многих десятилетий, не ослабнет и в будущем, поэтому концерты российских артистов обязательно состоятся как в Будапеште, так и в других венгерских городах. Практика "отмены русской культуры", как мы видим, в Венгрии не приживается", - сказал Станиславов.
Посол выразил благодарность венгерской стороне, которая оказала поддержку в организации концертов и торжественных мероприятий, предоставив сцены концертного зала "Вигадо" и Музыкальной академии имени Ференца Листа, и отдельно отметил кардинала Венгрии Петера Эрдё, "с согласия которого хор Сретенского монастыря смог выступить в главном храме Будапешта - Базилике Святого Иштвана".
"Безукоризненно подобранный репертуар, высочайшее мастерство исполнителей, неподдельный интерес местной публики и неравнодушное участие всех организаторов гарантировали успех этого проекта. Поэтому неудивительно, что российская программа Дней духовной культуры дала возможность внушительному количеству венгерских зрителей наполнить свои сердца музыкой и красотой русской души. Считаю, что с задачей культурного обмена мы справились на отлично", - отметил Станиславов.
Дни духовной культуры России прошли в Венгрии с 1 по 6 октября, центральным событием стал концерт хора Сретенского монастыря. Состоялось также выступление государственного академического русского народного ансамбля "Россия" имени Людмилы Зыкиной, завершил программу квартет имени Валентина Берлинского. Цикл мероприятий начался открытием выставки Русского географического общества "Культурное наследие России" и творческой встречей с солистами ансамбля "Россия" в Российском культурном центре в Будапеште.