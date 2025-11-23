Практика "отмены русской культуры" в Венгрии не приживается, заявил посол

БУДАПЕШТ, 23 ноя - РИА Новости. Дни духовной культуры России в Венгрии прошли с большим успехом, гастроли российских артистов в Венгрии состоятся и в будущем, поскольку в стране не приживается практика "отмены русской культуры", заявил в интервью РИА Новости посол России в Будапеште Евгений Станиславов.

"Безукоризненно подобранный репертуар, высочайшее мастерство исполнителей, неподдельный интерес местной публики и неравнодушное участие всех организаторов гарантировали успех этого проекта. Поэтому неудивительно, что российская программа Дней духовной культуры дала возможность внушительному количеству венгерских зрителей наполнить свои сердца музыкой и красотой русской души. Считаю, что с задачей культурного обмена мы справились на отлично", - отметил Станиславов.