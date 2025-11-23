Рейтинг@Mail.ru
Практика "отмены русской культуры" в Венгрии не приживается, заявил посол - РИА Новости, 23.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:22 23.11.2025
https://ria.ru/20251123/posol-2056885398.html
Практика "отмены русской культуры" в Венгрии не приживается, заявил посол
Практика "отмены русской культуры" в Венгрии не приживается, заявил посол - РИА Новости, 23.11.2025
Практика "отмены русской культуры" в Венгрии не приживается, заявил посол
Дни духовной культуры России в Венгрии прошли с большим успехом, гастроли российских артистов в Венгрии состоятся и в будущем, поскольку в стране не приживается РИА Новости, 23.11.2025
2025-11-23T07:22:00+03:00
2025-11-23T07:22:00+03:00
венгрия
будапешт
россия
людмила зыкина
сретенский монастырь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1c/1861236008_0:0:2895:1628_1920x0_80_0_0_396b420ab0873356ffdc41028688279e.jpg
https://ria.ru/20251123/vybory-2056875835.html
https://ria.ru/20251122/vengrija-2056754188.html
венгрия
будапешт
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1c/1861236008_123:0:2727:1953_1920x0_80_0_0_965ebb557cd1e181268f10f6708bada2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
венгрия, будапешт, россия, людмила зыкина, сретенский монастырь
Венгрия, Будапешт, Россия, Людмила Зыкина, Сретенский монастырь
Практика "отмены русской культуры" в Венгрии не приживается, заявил посол

Посол Станиславов: практика отмены русской культуры в Венгрии не приживается

© Фото предоставлено Посольством РФ в ВенгрииЕвгений Станиславов
Евгений Станиславов - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© Фото предоставлено Посольством РФ в Венгрии
Евгений Станиславов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БУДАПЕШТ, 23 ноя - РИА Новости. Дни духовной культуры России в Венгрии прошли с большим успехом, гастроли российских артистов в Венгрии состоятся и в будущем, поскольку в стране не приживается практика "отмены русской культуры", заявил в интервью РИА Новости посол России в Будапеште Евгений Станиславов.
"У меня нет сомнений в том, что интерес к русской культуре, сохраняющийся на протяжении многих десятилетий, не ослабнет и в будущем, поэтому концерты российских артистов обязательно состоятся как в Будапеште, так и в других венгерских городах. Практика "отмены русской культуры", как мы видим, в Венгрии не приживается", - сказал Станиславов.
Здание парламента Венгрии - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
Киев попытается повлиять на результаты выборов в Венгрии, заявил посол
04:19
Посол выразил благодарность венгерской стороне, которая оказала поддержку в организации концертов и торжественных мероприятий, предоставив сцены концертного зала "Вигадо" и Музыкальной академии имени Ференца Листа, и отдельно отметил кардинала Венгрии Петера Эрдё, "с согласия которого хор Сретенского монастыря смог выступить в главном храме Будапешта - Базилике Святого Иштвана".
"Безукоризненно подобранный репертуар, высочайшее мастерство исполнителей, неподдельный интерес местной публики и неравнодушное участие всех организаторов гарантировали успех этого проекта. Поэтому неудивительно, что российская программа Дней духовной культуры дала возможность внушительному количеству венгерских зрителей наполнить свои сердца музыкой и красотой русской души. Считаю, что с задачей культурного обмена мы справились на отлично", - отметил Станиславов.
Дни духовной культуры России прошли в Венгрии с 1 по 6 октября, центральным событием стал концерт хора Сретенского монастыря. Состоялось также выступление государственного академического русского народного ансамбля "Россия" имени Людмилы Зыкиной, завершил программу квартет имени Валентина Берлинского. Цикл мероприятий начался открытием выставки Русского географического общества "Культурное наследие России" и творческой встречей с солистами ансамбля "Россия" в Российском культурном центре в Будапеште.
Приемная площадка нефтепровода Дружба - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
В Венгрии недовольны атаками ВСУ на нефтепровод "Дружба", заявил посол
Вчера, 07:24
 
ВенгрияБудапештРоссияЛюдмила ЗыкинаСретенский монастырь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала