Фигуранты дела о подготовке убийства тележурналиста Владимира Соловьева во Втором Западном окружном военном суде в Москве. Архивное фото

Свидетель: обвиняемый в покушении на Соловьева не принимал галоперидол

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Обвиняемый в подготовке покушения на журналиста Владимира Соловьева Андрей Пронский не принимал прописанный ему галоперидол, сказано в показаниях свидетеля по делу, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Галоперидол - рецептурное антипсихотическое средство, применяемое при шизофрении, маниакальных состояниях, алкогольных психозах и других заболеваниях, сопровождающихся галлюцинациями.

Показания дал бывший сокамерник Пронского, которому тот сразу "сообщил, что является националистом, придерживается экстремистских и террористической идеологии".

Пронский, отметил свидетель, был судим за убийство, но "почитал медицинскую литературу и сделал себе диагнозы". В итоге суд посчитал его невменяемым и отправил на принудительное лечение, где он и провел восемь лет.

"Он получал галоперидол, но не принимал таблетки, а прятал в тайнике в камере. Впечатления больного он не вызывает", - отмечал свидетель в показаниях.

Как ранее сообщало РИА Новости, Пронский лечился в психоневрологической клинике вместе со вторым обвиняемым Тимофеем Мокием.

Ранее РИА Новости сообщало, что суд отправил одного из обвиняемых, Василия Стрижакова, на принудительное лечение.

По версии следствия, в 2021 году Пронский создал ячейку неонацистской террористической группировки NS/WP*, запрещенной в России , о чем публично заявил с целью привлечения сторонников. В деятельность группы были вовлечены Мокий, Беляков, Степанов, Дружинин, Волков, Стрижаков и иные лица.

Для реализации планов Пронский, Мокий, Беляков, Степанов, Дружинин, Стрижаков и иные лица приобрели взрывчатые вещества, взрывные устройства, огнестрельное оружие, основные части огнестрельного оружия, боеприпасы, а также оборудование, составные части боеприпасов и компоненты, необходимые для изготовления боеприпасов, переделки огнестрельного оружия и изготовления взрывных устройств.

Под руководством Пронского и по его указанию с декабря 2021 по апрель 2022 года в Москве , Московской и Тверской областях были совершены поджоги четырех автомашин, домовладения, военного комиссариата.

Не позднее 4 апреля 2022 года представители Главного управления разведки Украины обратились к Пронскому с предложением за материальное вознаграждение убить журналиста Владимира Соловьева . Для совершения убийства по найму Пронский привлек Стрижакова, Дружинина, Белякова, Степанова и Мокия. Они собирали информацию о Соловьеве. Участники преступного сговора планировали установить на кузов машины жертвы самодельное взрывное устройство и привести его в действие.

Преступление было пресечено сотрудниками правоохранительных органов.

Скрывшийся от следствия Мокий в мае 2022 года в Московской, Тульской и Рязанской областях совершил поджоги трех военных комиссариатов, один из которых - по сговору с Абраровым. Также Мокий приобрел для личного употребления наркотическое средство метадон. Позднее его также задержали.

Кроме того, с 2013 года по 2022 год Пронский подготовил рукописи книги "Акционер" и заказал в типографии около 300 экземпляров. В книге имеются высказывания, направленные на оправдание терроризма, возбуждение ненависти, вражды, унижение достоинства группы лиц по признакам расы, национальности, а также принадлежности к социальной группе.

В результате обысков, проведенных 25 апреля 2022 года в местах проживания Дружинина, Белякова, Степанова, Стрижакова и Пронского в Москве и Московской области , обнаружены и изъяты самодельное взрывное устройство, граната, запал ручных гранат, три самодельных пистолета, порох, обрез, два ствола к пистолету Макарова, 199 патронов калибра 7,62-мм, 748 патронов калибра 9-мм, 49 самодельных патронов к огнестрельному оружию различного калибра.