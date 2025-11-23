Рейтинг@Mail.ru
Свидетель: обвиняемый в покушении на Соловьева не принимал галоперидол - РИА Новости, 23.11.2025
05:42 23.11.2025
https://ria.ru/20251123/pokushenie-2056879279.html
Свидетель: обвиняемый в покушении на Соловьева не принимал галоперидол
Свидетель: обвиняемый в покушении на Соловьева не принимал галоперидол - РИА Новости, 23.11.2025
Свидетель: обвиняемый в покушении на Соловьева не принимал галоперидол
Обвиняемый в подготовке покушения на журналиста Владимира Соловьева Андрей Пронский не принимал прописанный ему галоперидол, сказано в показаниях свидетеля по... РИА Новости, 23.11.2025
2025-11-23T05:42:00+03:00
2025-11-23T05:42:00+03:00
происшествия
москва
россия
украина
владимир беляков
владимир степанов
владимир соловьев (телеведущий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0b/1920708054_0:0:2910:1638_1920x0_80_0_0_cbbfd53fee7a5da7033e74cf8a245a05.jpg
москва
россия
украина
происшествия, москва, россия, украина, владимир беляков, владимир степанов, владимир соловьев (телеведущий)
Происшествия, Москва, Россия, Украина, Владимир Беляков, Владимир Степанов, Владимир Соловьев (телеведущий)
Свидетель: обвиняемый в покушении на Соловьева не принимал галоперидол

Обвиняемый в покушении на Соловьева не принимал прописанный ему галоперидол

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкФигуранты дела о подготовке убийства тележурналиста Владимира Соловьева во Втором Западном окружном военном суде в Москве
Фигуранты дела о подготовке убийства тележурналиста Владимира Соловьева во Втором Западном окружном военном суде в Москве - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Фигуранты дела о подготовке убийства тележурналиста Владимира Соловьева во Втором Западном окружном военном суде в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Обвиняемый в подготовке покушения на журналиста Владимира Соловьева Андрей Пронский не принимал прописанный ему галоперидол, сказано в показаниях свидетеля по делу, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Галоперидол - рецептурное антипсихотическое средство, применяемое при шизофрении, маниакальных состояниях, алкогольных психозах и других заболеваниях, сопровождающихся галлюцинациями.
Показания дал бывший сокамерник Пронского, которому тот сразу "сообщил, что является националистом, придерживается экстремистских и террористической идеологии".
Пронский, отметил свидетель, был судим за убийство, но "почитал медицинскую литературу и сделал себе диагнозы". В итоге суд посчитал его невменяемым и отправил на принудительное лечение, где он и провел восемь лет.
"Он получал галоперидол, но не принимал таблетки, а прятал в тайнике в камере. Впечатления больного он не вызывает", - отмечал свидетель в показаниях.
Как ранее сообщало РИА Новости, Пронский лечился в психоневрологической клинике вместе со вторым обвиняемым Тимофеем Мокием.
На скамье подсудимых находятся Андрей Пронский, Тимофей Мокий, Владимир Беляков, Владимир Степанов, Максим Дружинин, Андрей Волков и Денис Абраров.
Ранее РИА Новости сообщало, что суд отправил одного из обвиняемых, Василия Стрижакова, на принудительное лечение.
По версии следствия, в 2021 году Пронский создал ячейку неонацистской террористической группировки NS/WP*, запрещенной в России, о чем публично заявил с целью привлечения сторонников. В деятельность группы были вовлечены Мокий, Беляков, Степанов, Дружинин, Волков, Стрижаков и иные лица.
Для реализации планов Пронский, Мокий, Беляков, Степанов, Дружинин, Стрижаков и иные лица приобрели взрывчатые вещества, взрывные устройства, огнестрельное оружие, основные части огнестрельного оружия, боеприпасы, а также оборудование, составные части боеприпасов и компоненты, необходимые для изготовления боеприпасов, переделки огнестрельного оружия и изготовления взрывных устройств.
Под руководством Пронского и по его указанию с декабря 2021 по апрель 2022 года в Москве, Московской и Тверской областях были совершены поджоги четырех автомашин, домовладения, военного комиссариата.
Не позднее 4 апреля 2022 года представители Главного управления разведки Украины обратились к Пронскому с предложением за материальное вознаграждение убить журналиста Владимира Соловьева. Для совершения убийства по найму Пронский привлек Стрижакова, Дружинина, Белякова, Степанова и Мокия. Они собирали информацию о Соловьеве. Участники преступного сговора планировали установить на кузов машины жертвы самодельное взрывное устройство и привести его в действие.
Преступление было пресечено сотрудниками правоохранительных органов.
Скрывшийся от следствия Мокий в мае 2022 года в Московской, Тульской и Рязанской областях совершил поджоги трех военных комиссариатов, один из которых - по сговору с Абраровым. Также Мокий приобрел для личного употребления наркотическое средство метадон. Позднее его также задержали.
Кроме того, с 2013 года по 2022 год Пронский подготовил рукописи книги "Акционер" и заказал в типографии около 300 экземпляров. В книге имеются высказывания, направленные на оправдание терроризма, возбуждение ненависти, вражды, унижение достоинства группы лиц по признакам расы, национальности, а также принадлежности к социальной группе.
В результате обысков, проведенных 25 апреля 2022 года в местах проживания Дружинина, Белякова, Степанова, Стрижакова и Пронского в Москве и Московской области, обнаружены и изъяты самодельное взрывное устройство, граната, запал ручных гранат, три самодельных пистолета, порох, обрез, два ствола к пистолету Макарова, 199 патронов калибра 7,62-мм, 748 патронов калибра 9-мм, 49 самодельных патронов к огнестрельному оружию различного калибра.
* Запрещенная в России террористическая группировка
ПроисшествияМоскваРоссияУкраинаВладимир БеляковВладимир СтепановВладимир Соловьев (телеведущий)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
