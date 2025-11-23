https://ria.ru/20251123/podval-2056873949.html
Жительница ДНР спасла 14 человек из горящего подвала
Жительница ДНР спасла 14 человек из горящего подвала - РИА Новости, 23.11.2025
Жительница ДНР спасла 14 человек из горящего подвала
Жительница села Яцковка Краснолиманского района ДНР спасла 14 человек из горящего подвала, в котором люди прятались от атак ВСУ, рассказала РИА Новости беженка... РИА Новости, 23.11.2025
ДОНЕЦК, 23 ноя – РИА Новости. Жительница села Яцковка Краснолиманского района ДНР спасла 14 человек из горящего подвала, в котором люди прятались от атак ВСУ, рассказала РИА Новости беженка из села Анна Щербак.
По ее словам, 14 жителей села около трех месяцев жили в одном подвале.
"У нас горело все. И дыма было много в подвале. Нас соседка вытащила. Проход затушила и вытащила нас", - сказала Щербак.
Собеседница агентства рассказала, что от дыма они спасались, смачивая водой детскую одежду, чтобы через нее дышать.