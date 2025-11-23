Жительница ДНР спасла 14 человек из горящего подвала

ДОНЕЦК, 23 ноя – РИА Новости. Жительница села Яцковка Краснолиманского района ДНР спасла 14 человек из горящего подвала, в котором люди прятались от атак ВСУ, рассказала РИА Новости беженка из села Анна Щербак.

По ее словам, 14 жителей села около трех месяцев жили в одном подвале.

"У нас горело все. И дыма было много в подвале. Нас соседка вытащила. Проход затушила и вытащила нас", - сказала Щербак.