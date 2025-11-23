Рейтинг@Mail.ru
Жительница ДНР спасла 14 человек из горящего подвала
Специальная военная операция на Украине
 
03:32 23.11.2025
Жительница ДНР спасла 14 человек из горящего подвала
Жительница ДНР спасла 14 человек из горящего подвала
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Жительница ДНР спасла 14 человек из горящего подвала

Жительница ДНР спасла 14 человек из горящего подвала, где они прятались от ВСУ

ДОНЕЦК, 23 ноя – РИА Новости. Жительница села Яцковка Краснолиманского района ДНР спасла 14 человек из горящего подвала, в котором люди прятались от атак ВСУ, рассказала РИА Новости беженка из села Анна Щербак.
По ее словам, 14 жителей села около трех месяцев жили в одном подвале.
"У нас горело все. И дыма было много в подвале. Нас соседка вытащила. Проход затушила и вытащила нас", - сказала Щербак.
Собеседница агентства рассказала, что от дыма они спасались, смачивая водой детскую одежду, чтобы через нее дышать.
Солдат ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Беженец рассказал, как украинские военные занимали дома в Новопавловке
3 ноября, 02:34
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
Заголовок открываемого материала