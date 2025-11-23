Российские пловцы завоевали 11 золотых медалей на Кубке сильнейших

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Российские спортсмены завоевали 11 золотых медалей в третий день международных соревнований по плаванию на короткой воде "Кубок сильнейших" в Минске.

Степанова завоевала серебро в 200-метровке на спине с результатом 2 минуты 4,08 секунды, обновив юношеский рекорд России (2.04,09). На 100-метровке баттерфляем золотую медаль завоевала Клепикова (56,45), ее соотечественница Серафима Фокина (58,45) получила бронзу. На аналогичной дистанции комплексным плаванием победительницей стала Виктория Машкина (59,27), второе место заняла Ралина Гилязова (59,48). На дистанции в 100 метров брассом первое место заняла Чикунова (1.04,87), третье - Анастасия Шиленкова (1.09,35). В 200-метровке вольным стилем золото и серебро завоевали Дарья Сурушкина (1.56,21) и Анастасия Колпакова (1.57,86) соответственно. Суркова (24,19) стала победительницей на 50-метровке кролем, второе место заняла Алина Гайфутдинова (24,31).