Российские пловцы завоевали 11 золотых медалей на Кубке сильнейших

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Российские спортсмены завоевали 11 золотых медалей в третий день международных соревнований по плаванию на короткой воде "Кубок сильнейших" в Минске.
В эстафете 4x100 комплексным плаванием у мужчин победителями стали Павел Самусенко, Кирилл Пригода, Александр Щеголев и Владислав Гринев с результатом 3 минуты 22,81 секунды. В аналогичной эстафете у женщин золото завоевали Милана Степанова, Евгения Чикунова, Арина Суркова и Дарья Клепикова (3.50,55). Во время заплыва Степанова преодолела дистанцию за 57,26 секунды и побила юношеский рекорд России, который держался 11 лет.
Пригода выиграл золото на дистанции 200 метров брассом, показав результат 2 минуты 1,90 секунды. Серебряным призером стал его соотечественник Александр Жигалов (2.03,45). В 100-метровке комплексным плаванием золотую медаль получил Максим Ступин (53,18). В плавании на спине на дистанции 100 метров первое и второе места заняли Самусенко (49,34) и Мирон Лифинцев (51,20) соответственно. Роман Акимов (1.43,18) стал победителем 200-метровки кролем, вторым финишировал Михаил Довгалюк (1.43,24). В заплыве на 800 метров сильнейшим стал Григорий Вековищев (7.43,89), второе место занял Андрей Филипец (7.45,66). Олег Костин (22,52) завоевал серебряную медаль на дистанции 50 метров баттерфляем, Роман Шевляков (22,64) - бронзовую.
Степанова завоевала серебро в 200-метровке на спине с результатом 2 минуты 4,08 секунды, обновив юношеский рекорд России (2.04,09). На 100-метровке баттерфляем золотую медаль завоевала Клепикова (56,45), ее соотечественница Серафима Фокина (58,45) получила бронзу. На аналогичной дистанции комплексным плаванием победительницей стала Виктория Машкина (59,27), второе место заняла Ралина Гилязова (59,48). На дистанции в 100 метров брассом первое место заняла Чикунова (1.04,87), третье - Анастасия Шиленкова (1.09,35). В 200-метровке вольным стилем золото и серебро завоевали Дарья Сурушкина (1.56,21) и Анастасия Колпакова (1.57,86) соответственно. Суркова (24,19) стала победительницей на 50-метровке кролем, второе место заняла Алина Гайфутдинова (24,31).