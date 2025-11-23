Рейтинг@Mail.ru
Площадь пожара в Новороссийске составила 0,8 гектара
11:45 23.11.2025 (обновлено: 12:06 23.11.2025)
Площадь пожара в Новороссийске составила 0,8 гектара
Площадь пожара в Новороссийске составила 0,8 гектара - РИА Новости, 23.11.2025
Площадь пожара в Новороссийске составила 0,8 гектара
Площадь лесного пожара в Новороссийске составляет 0,8 гектара, заявили в оперативном штабе Краснодарского края. РИА Новости, 23.11.2025
происшествия, новороссийск, краснодарский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Новороссийск, Краснодарский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Площадь пожара в Новороссийске составила 0,8 гектара

Площадь лесного пожара в Новороссийске составила 0,8 гектара

© Фото : Минприроды Краснодарского края/TelegramЛесной пожар в Новороссийске
Лесной пожар в Новороссийске - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© Фото : Минприроды Краснодарского края/Telegram
Лесной пожар в Новороссийске
КРАСНОДАР, 23 ноя - РИА Новости. Площадь лесного пожара в Новороссийске составляет 0,8 гектара, заявили в оперативном штабе Краснодарского края.
Утром в воскресенье в ГУМЧС России по региону сообщили, что в Новороссийске загорелся лесной массив на площади от 0,5 до 1 гектара.
"В Новороссийске тушат лесной пожар. Сообщение о возгорании поступило в 4.33. По прибытии пожарные установили, что горит лесной массив на площади 0,8 га", - уточнили в оперштабе.
По его данным, сейчас возгорание ликвидируют 49 человек, это специалисты ГБУ КК "Краевой лесопожарный центр", ГУ МЧС России по Краснодарскому краю и волонтеры. Задействовано 15 единиц техники.
Последствия пожара на ГРЭС в Шатуре - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
Воробьев рассказал о ситуации в Шатуре после пожара на ГРЭС
ПроисшествияНовороссийскКраснодарский крайРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
