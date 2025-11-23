https://ria.ru/20251123/ploschad-2056903599.html
Площадь пожара в Новороссийске составила 0,8 гектара
Площадь лесного пожара в Новороссийске составляет 0,8 гектара, заявили в оперативном штабе Краснодарского края. РИА Новости, 23.11.2025
