ПКР надеется на участие россиян в зимней Паралимпиаде в трех видах спорта

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости, Олег Богатов. Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков сообщил РИА Новости, что в организации рассчитывают на участие российских атлетов в зимних Паралимпийских играх 2026 года в лыжных гонках, горных лыжах и парасноуборде, вопрос предоставления спортсменам двухсторонних приглашений будет рассмотрен в январе-феврале.
Международный паралимпийский комитет (IPC) в октябре объявил, что получил подтверждение от каждой из четырех международных федераций, чьи виды спорта входят в программу Паралимпийских игр, что ни один спортсмен из России и Белоруссии, вероятно, не сможет отобраться на Паралимпиаду 2026 года. При этом в конце сентября на генассамблее IPC члены организации проголосовали за восстановление полноценного статуса ПКР, вернув российским паралимпийцам право участвовать в соревнованиях с флагом, гимном и другими национальными атрибутами.
"Мы сохраняем надежды на участие в зимних Паралимпийских играх 2026 года в трех видах спорта - в лыжных гонках, горных лыжах и парасноуборде. Вопрос предоставления двухсторонних приглашений нашим спортсменам будет рассматриваться в середине января и феврале. Биатлон? С биатлоном пока диалог не получается", - сказал Рожков, отвечая на вопрос о шансах россиян выступить на Паралимпиаде в Италии.
Паралимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 15 марта 2026 года.
