ПКР надеется на участие россиян в зимней Паралимпиаде в трех видах спорта

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости, Олег Богатов. Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков сообщил РИА Новости, что в организации рассчитывают на участие российских атлетов в зимних Паралимпийских играх 2026 года в лыжных гонках, горных лыжах и парасноуборде, вопрос предоставления спортсменам двухсторонних приглашений будет рассмотрен в январе-феврале.