ПКР надеется на участие россиян в зимней Паралимпиаде в трех видах спорта - РИА Новости Спорт, 23.11.2025
10:52 23.11.2025
https://ria.ru/20251123/pkr-2056899325.html
ПКР надеется на участие россиян в зимней Паралимпиаде в трех видах спорта
ПКР надеется на участие россиян в зимней Паралимпиаде в трех видах спорта - РИА Новости Спорт, 23.11.2025
ПКР надеется на участие россиян в зимней Паралимпиаде в трех видах спорта
Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков сообщил РИА Новости, что в организации рассчитывают на участие российских атлетов в зимних... РИА Новости Спорт, 23.11.2025
2025-11-23T10:52:00+03:00
2025-11-23T10:52:00+03:00
спорт
россия
белоруссия
италия
паралимпийский комитет россии (пкр)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776092440_0:6:2877:1624_1920x0_80_0_0_09c773fc1e03230f98778af17f3a08bd.jpg
/20251021/rossiya-2049701283.html
россия
белоруссия
италия
спорт, россия, белоруссия, италия, паралимпийский комитет россии (пкр)
Спорт, Россия, Белоруссия, Италия, Паралимпийский комитет России (ПКР)
ПКР надеется на участие россиян в зимней Паралимпиаде в трех видах спорта

Рожков: ПКР рассчитывает на участие россиян в зимних Паралимпийских играх

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкПавел Рожков
Павел Рожков - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Павел Рожков. Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости, Олег Богатов. Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков сообщил РИА Новости, что в организации рассчитывают на участие российских атлетов в зимних Паралимпийских играх 2026 года в лыжных гонках, горных лыжах и парасноуборде, вопрос предоставления спортсменам двухсторонних приглашений будет рассмотрен в январе-феврале.
Международный паралимпийский комитет (IPC) в октябре объявил, что получил подтверждение от каждой из четырех международных федераций, чьи виды спорта входят в программу Паралимпийских игр, что ни один спортсмен из России и Белоруссии, вероятно, не сможет отобраться на Паралимпиаду 2026 года. При этом в конце сентября на генассамблее IPC члены организации проголосовали за восстановление полноценного статуса ПКР, вернув российским паралимпийцам право участвовать в соревнованиях с флагом, гимном и другими национальными атрибутами.
"Мы сохраняем надежды на участие в зимних Паралимпийских играх 2026 года в трех видах спорта - в лыжных гонках, горных лыжах и парасноуборде. Вопрос предоставления двухсторонних приглашений нашим спортсменам будет рассматриваться в середине января и феврале. Биатлон? С биатлоном пока диалог не получается", - сказал Рожков, отвечая на вопрос о шансах россиян выступить на Паралимпиаде в Италии.
Паралимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 15 марта 2026 года.
Российский паралимпиец Вячеслав Латышев - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Российских лыжников не допустили до отбора на Паралимпиаду
21 октября, 20:31
 
