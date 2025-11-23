"Посмотри, как ты "умерла": Петросян оживает к Олимпиаде

Наша олимпийская надежда Аделия Петросян соревнуется даже там, где ее не ждут, чтобы лучше подготовиться к Олимпийским играм 2026 года. РИА Новости Спорт рассказывает, как лучшая фигуристка России выступила на Гран-при вне конкурса, но кто был все-таки лучше.
Тренер и здесь раскритиковал
Петросян десантировалась в Омске, чтобы лишний раз прокатать свою произвольную программу вне конкурса. Специально под нее вынесли даже отдельную стартовую группу из двух участниц – Аделии и Виктории Сафоновой из Белоруссии, которая тоже выступит на Олимпиаде. Петросян с весны нынешнего года борется с последствиями повреждения паха, из-за чего сильно скомкалась вся ее летняя подготовка. Последствия наступили моментально – ушли элементы ультра-си.
Свои этапы Гран-при она уже откатала – два первых места, уверенное преимущество. Но не было главного – чистых четверных прыжков. За годы отстранения мы своим невероятно щедрым внутренним судейством уничтожили любую адекватную сравнительную шкалу, которая позволила бы сопоставить наши шансы с международными соперницами, – поэтому Аделии к поездке в Италию нужно превосходить их на несколько голов.
Да, перед Петросян стоит задача едва ли не самая сложная за несколько последних олимпийских циклов. И дело не только в травме. По сути, от выступления Аделии зависит, как будет выглядеть наше фигурное катание. В вакууме любая медаль Петросян в Милане будет большим благом, но мы сами задрали градус ожиданий на невероятную и, возможно, даже не слишком здравую высоту. И падение с нее в суровый реальный мир может оказаться болезненным.
Судя по всему, ситуация с ультра-си беспокоит ее и тренерский штаб. Именно по этой причине Аделия появилась на Гран-при. У нее критически мало турниров: два этапа внутреннего Гран-при, чемпионат России – и все.
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФигурное катание. Гран-При России. 5-й этап. Женщины. Произвольная программа
В омском прокате произвольной четверные наконец-то покорились. Оба четверных тулупа были приземлены – да, вопросы по докрутам есть, но сейчас это не столь важно. Равно как и помарки на двух тройных прыжках, что можно списать на излишнюю радость после удачных квадов. Схожую версию прямо на выходе фигуристки со льда предложил и тренер Даниил Глейхенгауз.
«
"Гештальт закрыли с тулупами, - сказал специалист в эфире Первого канала. - Заодно поняли, что и дальше надо элементы делать. Ты на два тулупа себя растратила. И посмотри, как ты "умерла".
Судьи, впрочем, оценили прокат Аделии достаточно хорошо – более 141 балла за произвольную. С таким результатом она была бы четвертой, соревнуйся в Омске в конкурсе, – но только лишь потому, что заключительный этап Гран-при в женском одиночном катании получился невероятно конкурентным.
Еще одна звезда Тутберидзе
Вся призовая тройка у девушек исполняла ультра-си. Победившая Дарья Садкова из группы Этери Тутберидзе чисто выполнила все те же два четверных тулупа – на выдающейся высоте, с шикарными выездами. В произвольной программе она с легкостью отыграла отставание в 2 балла, сформировавшееся после короткой, и забрала свое первое золото этапов национального Гран-при в карьере.
Лидировавшая после первого соревновательного дня Алина Горбачева стала лишь третьей. Наша запасная на олимпийский квалификационный турнир по ходу осени сталкивалась с несколькими травмами, выбившими ее из боевой формы. В прокате произвольной программы у нее получился легчайший четверной сальхов, но дальше пошли ошибки на двух, казалось бы, легких элементах – каскадных двойных тулупах (один – с падением, второй – с касанием льда рукой).
© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкФигурное катание. Гран-При России. 5-й этап. Женщины. Произвольная программа
Занявшая второе место Алиса Двоеглазова, также представляющая школу Тутберидзе, прокатала произвольную чище, но совсем без ошибок обойтись не удалось. После шикарного стартового четверного лутца пошло падение (с недокрутом) на втором прыжковом элементе – четверном тулупе, что фактически лишило ее шансов на золото.
Однако для дебютантки взрослого уровня провести серию Гран-при с золотом и близким серебром дорогого стоит – на чемпионате России с ней определенно стоит считаться.
В целом же этап в Омске показал, что женское одиночное в России живо. Множество ультра-си (к вышеуказанным девушкам добавились еще и Мария Елисова с Камиллой Нелюбовой, исполнившие несколько тройных акселей), более чем убедительные прокаты, заслуженно высокие баллы – такое действительно не стыдно будет показать на международном уровне.
И, конечно, Петросян, преследующая в этом сезоне собственную задачу – не просто удивить, а покорить. И омский вояж в этом отношении внушает позитив. Да, работы предстоит много, но она определенно находится на верном пути.