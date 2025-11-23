"Посмотри, как ты "умерла": Петросян оживает к Олимпиаде

Наша олимпийская надежда Аделия Петросян соревнуется даже там, где ее не ждут, чтобы лучше подготовиться к Олимпийским играм 2026 года. РИА Новости Спорт рассказывает, как лучшая фигуристка России выступила на Гран-при вне конкурса, но кто был все-таки лучше.

Тренер и здесь раскритиковал

Петросян десантировалась в Омске, чтобы лишний раз прокатать свою произвольную программу вне конкурса. Специально под нее вынесли даже отдельную стартовую группу из двух участниц – Аделии и Виктории Сафоновой из Белоруссии , которая тоже выступит на Олимпиаде. Петросян с весны нынешнего года борется с последствиями повреждения паха, из-за чего сильно скомкалась вся ее летняя подготовка. Последствия наступили моментально – ушли элементы ультра-си.

Свои этапы Гран-при она уже откатала – два первых места, уверенное преимущество. Но не было главного – чистых четверных прыжков. За годы отстранения мы своим невероятно щедрым внутренним судейством уничтожили любую адекватную сравнительную шкалу, которая позволила бы сопоставить наши шансы с международными соперницами, – поэтому Аделии к поездке в Италию нужно превосходить их на несколько голов.

Да, перед Петросян стоит задача едва ли не самая сложная за несколько последних олимпийских циклов. И дело не только в травме. По сути, от выступления Аделии зависит, как будет выглядеть наше фигурное катание. В вакууме любая медаль Петросян в Милане будет большим благом, но мы сами задрали градус ожиданий на невероятную и, возможно, даже не слишком здравую высоту. И падение с нее в суровый реальный мир может оказаться болезненным.

Судя по всему, ситуация с ультра-си беспокоит ее и тренерский штаб. Именно по этой причине Аделия появилась на Гран-при. У нее критически мало турниров: два этапа внутреннего Гран-при, чемпионат России – и все.

В омском прокате произвольной четверные наконец-то покорились. Оба четверных тулупа были приземлены – да, вопросы по докрутам есть, но сейчас это не столь важно. Равно как и помарки на двух тройных прыжках, что можно списать на излишнюю радость после удачных квадов. Схожую версию прямо на выходе фигуристки со льда предложил и тренер Даниил Глейхенгауз

« "Гештальт закрыли с тулупами, - сказал специалист в эфире Первого канала. - Заодно поняли, что и дальше надо элементы делать. Ты на два тулупа себя растратила. И посмотри, как ты "умерла".

Судьи, впрочем, оценили прокат Аделии достаточно хорошо – более 141 балла за произвольную. С таким результатом она была бы четвертой, соревнуйся в Омске в конкурсе, – но только лишь потому, что заключительный этап Гран-при в женском одиночном катании получился невероятно конкурентным.

Еще одна звезда Тутберидзе

Вся призовая тройка у девушек исполняла ультра-си. Победившая Дарья Садкова из группы Этери Тутберидзе чисто выполнила все те же два четверных тулупа – на выдающейся высоте, с шикарными выездами. В произвольной программе она с легкостью отыграла отставание в 2 балла, сформировавшееся после короткой, и забрала свое первое золото этапов национального Гран-при в карьере.

Лидировавшая после первого соревновательного дня Алина Горбачева стала лишь третьей. Наша запасная на олимпийский квалификационный турнир по ходу осени сталкивалась с несколькими травмами, выбившими ее из боевой формы. В прокате произвольной программы у нее получился легчайший четверной сальхов, но дальше пошли ошибки на двух, казалось бы, легких элементах – каскадных двойных тулупах (один – с падением, второй – с касанием льда рукой).

Занявшая второе место Алиса Двоеглазова , также представляющая школу Тутберидзе, прокатала произвольную чище, но совсем без ошибок обойтись не удалось. После шикарного стартового четверного лутца пошло падение (с недокрутом) на втором прыжковом элементе – четверном тулупе, что фактически лишило ее шансов на золото.

Однако для дебютантки взрослого уровня провести серию Гран-при с золотом и близким серебром дорогого стоит – на чемпионате России с ней определенно стоит считаться.

В целом же этап в Омске показал, что женское одиночное в России живо. Множество ультра-си (к вышеуказанным девушкам добавились еще и Мария Елисова с Камиллой Нелюбовой, исполнившие несколько тройных акселей), более чем убедительные прокаты, заслуженно высокие баллы – такое действительно не стыдно будет показать на международном уровне.