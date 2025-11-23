Петросян выступила вне зачета на Гран-при в Омске

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Квалифицировавшаяся на Олимпийские игры фигуристка Аделия Петросян представила произвольную программу вне конкурса на пятом этапе серии Гран-при России, который проходит в Омске.

В сентябре Петросян выиграла квалификационный турнир в Пекине и завоевала право участвовать в Олимпийских играх 2026 года. Она является двукратной чемпионкой России (2024, 2025) и трехкратной победительницей Финала Гран-при России (2023, 2024, 2025).