Петросян выступила вне зачета на Гран-при в Омске
14:07 23.11.2025 (обновлено: 14:16 23.11.2025)
Петросян выступила вне зачета на Гран-при в Омске
Петросян выступила вне зачета на Гран-при в Омске
Квалифицировавшаяся на Олимпийские игры фигуристка Аделия Петросян представила произвольную программу вне конкурса на пятом этапе серии Гран-при России
фигурное катание
спорт
аделия петросян
алина горбачева
дарья садкова
зимние олимпийские игры 2026
спорт, аделия петросян, алина горбачева, дарья садкова, зимние олимпийские игры 2026
Фигурное катание, Спорт, Аделия Петросян, Алина Горбачева, Дарья Садкова, Зимние Олимпийские игры 2026
Петросян выступила вне зачета на Гран-при в Омске

Фигуристка Петросян выступила вне зачета на этапе Гран-при России в Омске

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Квалифицировавшаяся на Олимпийские игры фигуристка Аделия Петросян представила произвольную программу вне конкурса на пятом этапе серии Гран-при России, который проходит в Омске.
В воскресенье победу на этапе одержала Дарья Садкова, по суммам короткой и произвольной программ она получила 224,39 балла (71,21+153,18). Второй стала Алиса Двоеглазова (221,64; 70,89+150,75), третье место заняла лидировавшая после которой программы Алина Горбачева (215,60; 73,08+142,52).
Петросян по итогам произвольной программы набрала 143,60 балла, что превышает результат занявшей третье место Горбачевой. В ходе проката она исполнила два четверных тулупа, один из которых - в каскаде.
В сентябре Петросян выиграла квалификационный турнир в Пекине и завоевала право участвовать в Олимпийских играх 2026 года. Она является двукратной чемпионкой России (2024, 2025) и трехкратной победительницей Финала Гран-при России (2023, 2024, 2025).
Тарасова верит, что Петросян сможет стабильно исполнять четверные
17 ноября, 14:41
 
Фигурное катание
 
