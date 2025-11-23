Петросян выступила вне зачета на Гран-при в Омске

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Квалифицировавшаяся на Олимпийские игры фигуристка Аделия Петросян представила произвольную программу вне конкурса на пятом этапе серии Гран-при России, который проходит в Омске.
В воскресенье победу на этапе одержала Дарья Садкова, по суммам короткой и произвольной программ она получила 224,39 балла (71,21+153,18). Второй стала Алиса Двоеглазова (221,64; 70,89+150,75), третье место заняла лидировавшая после которой программы Алина Горбачева (215,60; 73,08+142,52).
Петросян по итогам произвольной программы набрала 143,60 балла, что превышает результат занявшей третье место Горбачевой. В ходе проката она исполнила два четверных тулупа, один из которых - в каскаде.
В сентябре Петросян выиграла квалификационный турнир в Пекине и завоевала право участвовать в Олимпийских играх 2026 года. Она является двукратной чемпионкой России (2024, 2025) и трехкратной победительницей Финала Гран-при России (2023, 2024, 2025).