22:41 23.11.2025 (обновлено: 11:21 24.11.2025)
На Западе оценили шаг Зеленского по поводу Ермака
На Западе оценили шаг Зеленского по поводу Ермака
На Западе оценили шаг Зеленского по поводу Ермака

Прауд: назначение Ермака главой делегации от Украины выглядит вызывающе

© Getty Images / Anadolu/Beyza Binnur DonmezГосударственный секретарь США Марко Рубио и Андрей Ермак во время пресс-конференции по итогам переговоров с представителями Киева и стран Европы
Государственный секретарь США Марко Рубио и Андрей Ермак во время пресс-конференции по итогам переговоров с представителями Киева и стран Европы - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© Getty Images / Anadolu/Beyza Binnur Donmez
Государственный секретарь США Марко Рубио и Андрей Ермак во время пресс-конференции по итогам переговоров с представителями Киева и стран Европы
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Назначение Владимиром Зеленским Андрея Ермака руководителем украинской делегации на переговорах с США может свидетельствовать о нежелании завершать конфликт, считает британский дипломат Ян Прауд. Об этом он написал в соцсети X.
"Удивляет (на самом деле — не очень), что Зеленский назначил Ермака главным переговорщиком по вопросам мира. <…> Трудно представить, что он хочет чего-то иного, кроме продолжения конфликта и потока денег", — заявил Прауд.
Он отметил, что это решение выглядит вызывающе на фоне коррупционного скандала на Украине и призывов к отставке Ермака.
Ранее на сайте Зеленского был опубликован указ о составе делегации для переговоров с США, которую возглавит Ермак. Жители Киева уже несколько раз выходили на площадь Независимости, протестуя против решения президента и требуя его отставки, а также увольнения главы офиса.

Коррупционный скандал на Украине

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Верховная рада 19 ноября уволила Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.
В миреУкраинаСШАКиевАндрей ЕрмакВладимир ЗеленскийНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)ЭнергоатомВерховная Рада УкраиныГерман ГалущенкоДело Миндича
 
 
