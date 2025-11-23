https://ria.ru/20251123/pekletsova-2056904207.html
Пеклецова выиграла "разделку" свободным стилем на турнире в Кировске
Пеклецова выиграла "разделку" свободным стилем на турнире в Кировске
Лыжница Алина Пеклецова стала победительницей гонки с раздельным стартом свободным стилем на всероссийских соревнованиях "Хибинская гонка", которые проходят в... РИА Новости Спорт, 23.11.2025
2025-11-23T11:59:00+03:00
лыжные гонки
спорт
кировск
евгения крупицкая
вероника степанова
кировск
