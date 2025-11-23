Рейтинг@Mail.ru
Пеклецова выиграла "разделку" свободным стилем на турнире в Кировске
Лыжные гонки
 
11:59 23.11.2025 (обновлено: 12:54 23.11.2025)
Пеклецова выиграла "разделку" свободным стилем на турнире в Кировске
Пеклецова выиграла "разделку" свободным стилем на турнире в Кировске - РИА Новости Спорт, 23.11.2025
Пеклецова выиграла "разделку" свободным стилем на турнире в Кировске
Лыжница Алина Пеклецова стала победительницей гонки с раздельным стартом свободным стилем на всероссийских соревнованиях "Хибинская гонка", которые проходят в... РИА Новости Спорт, 23.11.2025
лыжные гонки
спорт
кировск
евгения крупицкая
вероника степанова
кировск
спорт, кировск, евгения крупицкая, вероника степанова
Лыжные гонки, Спорт, Кировск, Евгения Крупицкая, Вероника Степанова
Пеклецова выиграла "разделку" свободным стилем на турнире в Кировске

Пеклецова выиграла гонки с раздельным стартом свободным стилем в Кировске

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкРоссийская лыжница Алина Пеклецова
Российская лыжница Алина Пеклецова - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Российская лыжница Алина Пеклецова. Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Лыжница Алина Пеклецова стала победительницей гонки с раздельным стартом свободным стилем на всероссийских соревнованиях "Хибинская гонка", которые проходят в Кировске.
Пеклецова преодолела дистанцию 10 км за 26 минут 30,2 секунды. Второй стала Арина Кусургашева (+28,1 секунды). Третье место заняла Евгения Крупицкая (+32). Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете Вероника Степанова заняла четвертое место, отстав от победительницы на 45 секунд.
Соревнования в Кировске завершатся в воскресенье мужской гонкой свободным стилем на 15 км.
Юрий Бородавко - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Бородавко назвал требования МОК для допуска россиян к Играм унизительными
22 ноября, 11:27
 
Лыжные гонкиСпортКировскЕвгения КрупицкаяВероника Степанова
 
