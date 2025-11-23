Овчинский: два ЖК строят по реновации в Нагатинском Затоне и Нагорном

МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Строительство двух жилых комплексов для участников программы реновации стартовало в районах Нагатинский Затон и Нагорный на юге Москвы, рассказал министр правительства столицы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Новые многоквартирные дома появятся на улице Речников, 18/2 и улице Криворожской, 1/3/5. В первом случае речь идет о двухкорпусном ЖК суммарной площадью примерно 48 тысяч квадратных метров, во втором – о новостройке на приблизительно 60 тысяч "квадратов". Рядом с жилой застройкой расположена необходимая социальная и транспортная инфраструктура: детские сады и школы, объекты здравоохранения, станции метро.

"В новостройке на улице Речников оборудуют 441 квартиру площадью свыше 25,5 тысячи квадратных метров. Из них 10 предназначены для проживания маломобильных граждан. На данный момент на объекте идет устройство фундаментной плиты. В доме на Криворожской улице будет 642 квартиры, в том числе шесть для маломобильных жильцов, площадью почти 40 тысяч квадратных метров. Сейчас на объекте приступили к установке шпунтового ограждения", – цитирует Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.

Глава департамента добавил, что в новых многоэтажках будут соблюдены принципы безбарьерной среды: предусмотрены просторные проходы в подъездах, вестибюли и лифтовые площадки без высоких ступеней. В обоих жилых комплексах построят подземные паркинги, куда можно будет спуститься с помощью лифтов, а в подъездах самих домов запроектированы комнаты для консьержей и колясочные. Вокруг новостроек оборудуют детские и спортивные площадки, создадут зоны отдыха.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что возведенные по программе реновации жилые новостройки потребляют меньше тепловой и электрической энергии на квадратный метр площади, тем самым экономя до 40% ресурсов в сравнении с советскими пятиэтажками.