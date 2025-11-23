В Москве нескольких участников соревнований госпитализировали с отравлением

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Несколько участников соревнований по промышленной разработке в Москве госпитализированы с симптомами отравления в инфекционные больницы №1 и №2, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения, прокуратура столицы сообщила, предварительно, о не менее девяти отравившихся несовершеннолетних.

Ранее ряд Telegram-каналов сообщал, что якобы школьники и студенты отравились во время соревнований в "Центральном университете" в Москве

« "Несколько участников госпитализировали в клинические инфекционные больницы №1 и №2. Им оказывается вся необходимая помощь в полном объеме. Ситуация на контроле у департамента здравоохранения", - рассказали в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что во время интеллектуальных соревнований по промышленной разработке у участников возникли симптомы пищевого отравления. Организаторы сразу вызвали экстренные службы. Сотрудники скорой помощи оперативно оказали помощь на месте.

Прокуратура контролирует установление обстоятельств отравления учащихся, в том числе несовершеннолетних, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.