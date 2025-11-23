https://ria.ru/20251123/otravlenie-2056995519.html
В Москве нескольких участников соревнований госпитализировали с отравлением
В Москве нескольких участников соревнований госпитализировали с отравлением - РИА Новости, 23.11.2025
В Москве нескольких участников соревнований госпитализировали с отравлением
Несколько участников соревнований по промышленной разработке в Москве госпитализированы с симптомами отравления в инфекционные больницы №1 и №2, сообщили РИА... РИА Новости, 23.11.2025
2025-11-23T21:41:00+03:00
2025-11-23T21:41:00+03:00
2025-11-23T23:23:00+03:00
происшествия
москва
москва
Новости
ru-RU
происшествия, москва
В Москве нескольких участников соревнований госпитализировали с отравлением
В "Центральном университете" в Москве отравились несколько учащихся
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Несколько участников соревнований по промышленной разработке в Москве госпитализированы с симптомами отравления в инфекционные больницы №1 и №2, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения, прокуратура столицы сообщила, предварительно, о не менее девяти отравившихся несовершеннолетних.
Ранее ряд Telegram-каналов сообщал, что якобы школьники и студенты отравились во время соревнований в "Центральном университете" в Москве
.
«
"Несколько участников госпитализировали в клинические инфекционные больницы №1 и №2. Им оказывается вся необходимая помощь в полном объеме. Ситуация на контроле у департамента здравоохранения", - рассказали в пресс-службе.
В ведомстве отметили, что во время интеллектуальных соревнований по промышленной разработке у участников возникли симптомы пищевого отравления. Организаторы сразу вызвали экстренные службы. Сотрудники скорой помощи оперативно оказали помощь на месте.
Прокуратура контролирует установление обстоятельств отравления учащихся, в том числе несовершеннолетних, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.
"Предварительно, 23 ноября не менее девяти несовершеннолетних доставлены с симптомами пищевого отравления в медицинские учреждения из одного из учебных заведений на улице Гашека, еще несколько обратились за медицинской помощью самостоятельно", - говорится в сообщении.