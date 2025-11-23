Рейтинг@Mail.ru
В Москве нескольких участников соревнований госпитализировали с отравлением
21:41 23.11.2025 (обновлено: 23:23 23.11.2025)
В Москве нескольких участников соревнований госпитализировали с отравлением
В Москве нескольких участников соревнований госпитализировали с отравлением
В Москве нескольких участников соревнований госпитализировали с отравлением

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Несколько участников соревнований по промышленной разработке в Москве госпитализированы с симптомами отравления в инфекционные больницы №1 и №2, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения, прокуратура столицы сообщила, предварительно, о не менее девяти отравившихся несовершеннолетних.
Ранее ряд Telegram-каналов сообщал, что якобы школьники и студенты отравились во время соревнований в "Центральном университете" в Москве.
«
"Несколько участников госпитализировали в клинические инфекционные больницы №1 и №2. Им оказывается вся необходимая помощь в полном объеме. Ситуация на контроле у департамента здравоохранения", - рассказали в пресс-службе.
В ведомстве отметили, что во время интеллектуальных соревнований по промышленной разработке у участников возникли симптомы пищевого отравления. Организаторы сразу вызвали экстренные службы. Сотрудники скорой помощи оперативно оказали помощь на месте.
Прокуратура контролирует установление обстоятельств отравления учащихся, в том числе несовершеннолетних, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.
"Предварительно, 23 ноября не менее девяти несовершеннолетних доставлены с симптомами пищевого отравления в медицинские учреждения из одного из учебных заведений на улице Гашека, еще несколько обратились за медицинской помощью самостоятельно", - говорится в сообщении.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
