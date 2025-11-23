https://ria.ru/20251123/otchestvo-2056882210.html
Россияне перестанут использовать отчества в разговоре, заявила эксперт
Россияне перестанут использовать отчества в разговоре, заявила эксперт
Филолог Киселева: россияне перестанут использовать отчества в разговоре
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Россияне стали реже использовать отчества в разговоре, со сменой поколений в будущем возможен отказ от них во множестве коммуникативных ситуаций, сообщила РИА Новости главный редактор портала "Грамота.ру" кандидат филологических наук Ксения Киселева.
"Конечно, в паспорте и других документах отчества останутся, но ситуаций, в которых они нужны, станет меньше. Сегодня мы видим явное стремление к более молодежной, менее формальной коммуникации", — сказала Киселева.
По мнению филолога, традиция обращения по отчеству остается обязательной в разговоре с врачами и преподавателями.
"Но, например, журналисты уже давно отчество не используют, в банках, в МФЦ, во многих рабочих коллективах принято обращаться к сотрудникам по имени", — отметила она.