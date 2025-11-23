Россияне перестанут использовать отчества в разговоре, заявила эксперт

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Россияне стали реже использовать отчества в разговоре, со сменой поколений в будущем возможен отказ от них во множестве коммуникативных ситуаций, сообщила РИА Новости главный редактор портала "Грамота.ру" кандидат филологических наук Ксения Киселева.

"Конечно, в паспорте и других документах отчества останутся, но ситуаций, в которых они нужны, станет меньше. Сегодня мы видим явное стремление к более молодежной, менее формальной коммуникации", — сказала Киселева.

По мнению филолога, традиция обращения по отчеству остается обязательной в разговоре с врачами и преподавателями.