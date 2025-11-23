Рейтинг@Mail.ru
Россияне перестанут использовать отчества в разговоре, заявила эксперт
06:28 23.11.2025 (обновлено: 14:00 23.11.2025)
Россияне перестанут использовать отчества в разговоре, заявила эксперт
общество
общество
Общество
Россияне перестанут использовать отчества в разговоре, заявила эксперт

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Россияне стали реже использовать отчества в разговоре, со сменой поколений в будущем возможен отказ от них во множестве коммуникативных ситуаций, сообщила РИА Новости главный редактор портала "Грамота.ру" кандидат филологических наук Ксения Киселева.
"Конечно, в паспорте и других документах отчества останутся, но ситуаций, в которых они нужны, станет меньше. Сегодня мы видим явное стремление к более молодежной, менее формальной коммуникации", — сказала Киселева.
По мнению филолога, традиция обращения по отчеству остается обязательной в разговоре с врачами и преподавателями.
"Но, например, журналисты уже давно отчество не используют, в банках, в МФЦ, во многих рабочих коллективах принято обращаться к сотрудникам по имени", — отметила она.
Учебник русского языка - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
В Институте Пушкина рассказали, когда слово "вы" пишется с большой буквы
26 октября, 04:00
 
Общество
 
 
