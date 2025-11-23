Орешкин рассказал о предложениях недружественных стран на саммите G20

ЙОХАННЕСБУРГ, 23 ноя — РИА Новости. Представители недружественных стран на саммите "Группы двадцати" предлагали России совместные проекты в экономике, заявил замглавы администрации президента Максим Орешкин.
"Ряд стран, которые мы считаем недружественными, подходили с конкретными предложениями по сотрудничеству, по тому, как налаживать экономические взаимоотношения с Россией, реализовать совместные проекты", — рассказал он на пресс-конференции.
По его словам, совместную повестку удалось конструктивно обсудить с несколькими такими странами. При этом он не раскрыл, какие именно страны обратились с предложениями, поскольку иначе их могут "заклевать агрессивные партнеры".
Орешкин посетил саммит "Большой двадцатки" во главе российской делегации. Мероприятие проходило в Йоханнесбурге с 22 по 23 ноября. Все сессии и двусторонние встречи состоялись в закрытом формате, представителей СМИ на них не пускали.
В объединение входят 19 стран: Россия, Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР, Япония, а также ЕС и Африканский союз.
В субботу участники саммита приняли декларацию, в которой призвали к урегулированию конфликтов в мире, в том числе на Украине. Они также осудили терроризм, нападения на гражданских лиц и инфраструктуру. Среди прочего лидеры стран-участниц выступили за расширение Совета Безопасности ООН за счет стран Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона и Латинской Америки. Помимо этого, они договорились следовать принципу нетерпимости к коррупции и обязались проводить финансовую политику, которая способствует обеспечению экономического процветания для всех.
Декларацию одобрили единогласно, сделав это в начале саммита. Таким образом, была нарушена традиция: обычно документ утверждают в конце мероприятия. Источник РИА Новости передавал, что во время двусторонних переговоров у участников возникло ощущение, что необходимо сначала принять декларацию, после чего перейти к другим вопросам.
Текст декларации составлен от лица только присутствовавших на саммите лидеров представителей стран объединения. Это отражает бойкот мероприятия со стороны США: американский лидер Дональд Трамп заранее объявил его из-за "притеснения белого населения ЮАР". Аргентина единственной не поддержала итоговый документ из-за расхождений в геополитических позициях.
Участники саммита поблагодарили ЮАР за председательство и пообещали по его итогам сотрудничать с США и Великобританией в следующие два года. Орешкин также выразил готовность Москвы сотрудничать в формате G20 независимо от того, кто в ней председательствует.