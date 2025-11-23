Орешкин рассказал о предложениях недружественных стран на саммите G20

По его словам, совместную повестку удалось конструктивно обсудить с несколькими такими странами. При этом он не раскрыл, какие именно страны обратились с предложениями, поскольку иначе их могут "заклевать агрессивные партнеры".

Декларацию одобрили единогласно, сделав это в начале саммита. Таким образом, была нарушена традиция: обычно документ утверждают в конце мероприятия. Источник РИА Новости передавал, что во время двусторонних переговоров у участников возникло ощущение, что необходимо сначала принять декларацию, после чего перейти к другим вопросам.