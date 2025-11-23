Рейтинг@Mail.ru
Россию невозможно сокрушить санкциями, заявил Орешкин - РИА Новости, 23.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:35 23.11.2025
https://ria.ru/20251123/oreshkin-2056926315.html
Россию невозможно сокрушить санкциями, заявил Орешкин
Россию невозможно сокрушить санкциями, заявил Орешкин - РИА Новости, 23.11.2025
Россию невозможно сокрушить санкциями, заявил Орешкин
Россию невозможно сокрушить санкциями, ее экономика за последние 20 лет стала гораздо более устойчивой, заявил замглавы администрации президента РФ Максим... РИА Новости, 23.11.2025
2025-11-23T14:35:00+03:00
2025-11-23T14:35:00+03:00
россия
максим орешкин
павел зарубин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045679602_0:78:2987:1758_1920x0_80_0_0_c1ccb631ad12399cb8663e164adde05b.jpg
https://ria.ru/20251121/rossiya-2056424596.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045679602_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_27eecd001675716322aa40a41a6cb12c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, максим орешкин, павел зарубин
Россия, Максим Орешкин, Павел Зарубин
Россию невозможно сокрушить санкциями, заявил Орешкин

Орешкин заявил, что экономика России за 20 лет стала гораздо более устойчивой

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМаксим Орешкин
Максим Орешкин - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Максим Орешкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Россию невозможно сокрушить санкциями, ее экономика за последние 20 лет стала гораздо более устойчивой, заявил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин.
"Ну, конечно, нет. Потому что экономика России устойчивая. За последние 20 лет она стала гораздо более устойчивой", - сказал Орешкин журналисту "России 1" Павлу Зарубину в ответ на вопрос, можно ли сокрушить Россию давлением с помощью санкций в экономической сфере.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Выхода нет: в итоге Запад сделает все, о чем сказал Путин, и даже больше
21 ноября, 08:00
 
РоссияМаксим ОрешкинПавел Зарубин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала