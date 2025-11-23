https://ria.ru/20251123/opasnost-2056883473.html
В Ставропольском крае объявили беспилотную опасность
В Ставропольском крае объявили беспилотную опасность
Беспилотная опасность объявлена в Ставропольском крае, сообщил глава региона Владимир Владимиров. РИА Новости, 23.11.2025
На территории Ставропольского края объявили беспилотную опасность