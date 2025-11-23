https://ria.ru/20251123/opasnost-2056881707.html
В Брянской области отменили опасность атаки БПЛА
В Брянской области отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА отменена в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 23.11.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
брянская область
александр богомаз
В Брянской области отменили опасность атаки БПЛА
На территории Брянской области отменили опасность атаки БПЛА