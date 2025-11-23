Рейтинг@Mail.ru
В Новороссийске объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 23.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:13 23.11.2025
В Новороссийске объявили опасность атаки БПЛА
В Новороссийске объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 23.11.2025
В Новороссийске объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА объявлена в Новороссийске, сообщил глава города Андрей Кравченко. РИА Новости, 23.11.2025
В Новороссийске объявили опасность атаки БПЛА

На территории Новороссийска объявили опасность атаки БПЛА

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Порт Новороссийска
Порт Новороссийска - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Порт Новороссийска. Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Новороссийске, сообщил глава города Андрей Кравченко.
"На территории Новороссийска объявлена угроза атаки беспилотников (БПЛА)", - написал Кравченко в Telegram-канале.
ЗРК Панцирь - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
В Брянской области объявили беспилотную опасность
