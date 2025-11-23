В Московском регионе объявили желтый уровень погодной опасности

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье из-за ожидаемой гололедицы, а также налипания на провода и деревья мокрого снега, следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил РИА новости, что небольшие дожди с мокрым снегом, гололедица ожидаются в Москве в субботу. В МЧС в связи с неблагоприятными условиями порекомендовали: управляя автотранспортом, значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств; избегать внезапных маневров: обгонов, перестроений, опережений; парковать автомобиль вдали от деревьев; пешеходам, находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями; не оставлять детей без присмотра.
"Гололедно-изморозевое отложение. Период предупреждения до 9 часов 23 ноября. Ночью 23 ноября местами ожидается налипание мокрого снега на провода и деревья, гололедица на дорогах. Снег/Обледенение. Период предупреждения с 21 часа 23 ноября до 9 часов 24 ноября. Ночью 24 ноября ожидаются осадки в виде мокрого снега и снега, местами сильные; гололедица на дорогах и гололёд", - говорится в сообщении.
Вчера, 23:44