В Московском регионе объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 23.11.2025
00:04 23.11.2025
В Московском регионе объявили желтый уровень погодной опасности
В Московском регионе объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 23.11.2025
В Московском регионе объявили желтый уровень погодной опасности
Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье из-за ожидаемой гололедицы, а также налипания на провода и деревья мокрого снега, следует из... РИА Новости, 23.11.2025
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
гидрометцентр
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
московская область (подмосковье)
москва, московская область (подмосковье), михаил леус, гидрометцентр, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Гидрометцентр, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Московском регионе объявили желтый уровень погодной опасности

В Московском регионе объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье из-за ожидаемой гололедицы, а также налипания на провода и деревья мокрого снега, следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил РИА новости, что небольшие дожди с мокрым снегом, гололедица ожидаются в Москве в субботу. В МЧС в связи с неблагоприятными условиями порекомендовали: управляя автотранспортом, значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств; избегать внезапных маневров: обгонов, перестроений, опережений; парковать автомобиль вдали от деревьев; пешеходам, находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями; не оставлять детей без присмотра.
"Гололедно-изморозевое отложение. Период предупреждения до 9 часов 23 ноября. Ночью 23 ноября местами ожидается налипание мокрого снега на провода и деревья, гололедица на дорогах. Снег/Обледенение. Период предупреждения с 21 часа 23 ноября до 9 часов 24 ноября. Ночью 24 ноября ожидаются осадки в виде мокрого снега и снега, местами сильные; гололедица на дорогах и гололёд", - говорится в сообщении.
Снегопад в Москве - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Снегопад накрыл Московский регион
