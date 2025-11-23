В Московском регионе объявили желтый уровень погодной опасности

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье из-за ожидаемой гололедицы, а также налипания на провода и деревья мокрого снега, следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра.

"Гололедно-изморозевое отложение. Период предупреждения до 9 часов 23 ноября. Ночью 23 ноября местами ожидается налипание мокрого снега на провода и деревья, гололедица на дорогах. Снег/Обледенение. Период предупреждения с 21 часа 23 ноября до 9 часов 24 ноября. Ночью 24 ноября ожидаются осадки в виде мокрого снега и снега, местами сильные; гололедица на дорогах и гололёд", - говорится в сообщении.