При обстреле ВСУ Брянской области пострадал мирный житель
При обстреле ВСУ Брянской области пострадал мирный житель - РИА Новости, 23.11.2025
При обстреле ВСУ Брянской области пострадал мирный житель
Житель пострадал в результате украинского обстрела в поселке в Брянской области, в одном из домов произошло возгорание, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 23.11.2025
2025-11-23T11:36:00+03:00
2025-11-23T11:36:00+03:00
2025-11-23T11:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
брянская область
вооруженные силы украины
александр богомаз
трубчевский район
брянская область
трубчевский район
Новости
ru-RU
При обстреле ВСУ Брянской области пострадал мирный житель
