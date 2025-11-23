Рейтинг@Mail.ru
При обстреле ВСУ Брянской области пострадал мирный житель
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:36 23.11.2025
При обстреле ВСУ Брянской области пострадал мирный житель
При обстреле ВСУ Брянской области пострадал мирный житель - РИА Новости, 23.11.2025
При обстреле ВСУ Брянской области пострадал мирный житель
Житель пострадал в результате украинского обстрела в поселке в Брянской области, в одном из домов произошло возгорание, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 23.11.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
брянская область
вооруженные силы украины
александр богомаз
трубчевский район
брянская область
трубчевский район
2025
При обстреле ВСУ Брянской области пострадал мирный житель

При обстреле ВСУ поселка в Брянской области пострадал мирный житель

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Житель пострадал в результате украинского обстрела в поселке в Брянской области, в одном из домов произошло возгорание, сообщил губернатор Александр Богомаз.
"Очередные подлые преступления продолжают совершать украинские террористы против мирных граждан. Целенаправленный удар из артиллерии нанесли ВСУ по поселку Белая Березка Трубчевского района. В результате террористической атаки легкие ранения получил мирный житель поселка. Пострадавшему оперативно оказана вся необходимая медицинская помощь. В одном жилом доме произошло возгорание. Осколками повреждены хозпостройка и остекление в многоквартирном доме", - написал Богомаз в Telegram-канале.
