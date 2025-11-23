https://ria.ru/20251123/novosibisrk-2056875335.html
В Новосибирске автомобиль въехал в станцию метро
В Новосибирске автомобиль въехал в станцию метро - РИА Новости, 23.11.2025
В Новосибирске автомобиль въехал в станцию метро
Легковая Toyota Corolla поздно вечером в субботу врезалась во входные двери станции Новосибирского метрополитена "Золотая нива" и по лестнице съехала вниз,... РИА Новости, 23.11.2025
2025-11-23T04:05:00+03:00
2025-11-23T04:05:00+03:00
2025-11-23T09:52:00+03:00
происшествия
новосибирск
toyota corolla
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/17/2056876021_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8169a2b71f500d1d37b0308507e35571.jpg
https://ria.ru/20251122/dtp-2056855186.html
новосибирск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/17/2056876021_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_5ba19333346fd4f50a32aa62b27c8713.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новосибирск, toyota corolla
Происшествия, Новосибирск, Toyota Corolla
В Новосибирске автомобиль въехал в станцию метро
В Новосибирске автомобиль въехал в станцию метро и снес двери