В Новосибирске автомобиль въехал в станцию метро
04:05 23.11.2025 (обновлено: 09:52 23.11.2025)
В Новосибирске автомобиль въехал в станцию метро
В Новосибирске автомобиль въехал в станцию метро

В Новосибирске автомобиль въехал в станцию метро и снес двери

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАвтомобиль протаранил вход на станцию метро "Золотая Нива" в Новосибирске
Автомобиль протаранил вход на станцию метро Золотая Нива в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Автомобиль протаранил вход на станцию метро "Золотая Нива" в Новосибирске
НОВОСИБИРСК, 23 ноя - РИА Новости. Легковая Toyota Corolla поздно вечером в субботу врезалась во входные двери станции Новосибирского метрополитена "Золотая нива" и по лестнице съехала вниз, сообщает муниципальная аварийная служба МАСС.
"Водитель автомобиля Toyota Corolla врезался в входные двери и пробил их, пролетев вниз по лестнице. К счастью, в данной ситуации пострадавших нет, что удивительно, учитывая, что "Золотая Нива" - одна из самых людных станций метро", - говорится в сообщении.
В службе сообщили, что после произошедшего водитель скрылся с места происшествия. Спасатели демонтировали сильно поврежденные конструкции входной двери. Их помощь в извлечении автомобиля из метро не потребовалась.
