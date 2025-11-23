https://ria.ru/20251123/novgorod-2056912287.html
В аэропортах Нижнего Новгорода и Ярославля сняли ограничения
В аэропортах Нижнего Новгорода и Ярославля сняли ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Нижнего Новгорода и Ярославля, сообщает Росавиация. РИА Новости, 23.11.2025
2025-11-23T12:46:00+03:00
нижний новгород, ярославль, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), туношна , безопасность
