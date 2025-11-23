Рейтинг@Mail.ru
09:28 23.11.2025
Норрис упрочил лидерство в зачете пилотов "Формулы-1"
авто, великобритания, лас-вегас, монако
Авто, Великобритания, Лас-Вегас, Монако
Норрис упрочил лидерство в зачете пилотов "Формулы-1"

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЛандо Норрис
Ландо Норрис - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Ландо Норрис. Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Британец Ландо Норрис из "Макларена" упрочил лидерство в зачете пилотов "Формулы-1" за два Гран-при до конца чемпионата в сезоне 2025 года.
В воскресенье Норрис занял второе место на Гран-при Лас-Вегаса, в его активе стало 408 очков. Выигравший гонку нидерландец Макс Ферстаппен (366) располагается на третьем месте и сохраняет шансы на победу в чемпионате. Вторым идет австралийский пилот "Макларена" Оскар Пиастри с 378 баллами, завершивший гонку на четвертой позиции.
Далее в первой десятке располагаются: 4. Джордж Расселл (Великобритания; "Мерседес") - 291; 5. Шарль Леклер (Монако; "Феррари") - 222; 6. Льюис Хэмилтон (Великобритания; "Феррари") - 149; 7. Андреа Кими Антонелли (Италия, "Мерседес") - 132; 8. Александер Албон (Таиланд; "Уильямс") - 73; 9. Исак Хаджар (Франция; RB) - 47; 10. Нико Хюлькенберг (Германия; "Кик Заубер") - 45.
В Кубке конструкторов у досрочно победившего в зачете "Макларена" 786 очков. Следом в первой пятерке идут "Мерседес" (423), "Ред Булл" (391), "Феррари" (371) и "Уильямс" (117).
Предпоследний этап "Формулы-1" сезона 2025 года пройдет 28-30 ноября в Катаре.
Пилот Феррари Шарль Леклер - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
"Феррари" оштрафовали после столкновения Леклера с Норрисом
3 октября, 21:35
 
