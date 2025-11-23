Голы Гаврикова и Панарина не спасли "Рейнджерс" от поражения в матче НХЛ

Гавриков также записал на свой счет результативную передачу. Всего в активе защитника в текущем сезоне 8 очков (3 гола + 5 передач) в 23 матчах. Панарин забросил шестую шайбу и набрал 20-е очко в 23 встречах.

"Юта" прервала серию из четырех поражений и вышла на четвертое место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 25 очков. "Рейнджерс" проиграли четвертый матч подряд и идут на последней, восьмой строчке в Столичном дивизионе с 22 баллами.