Рейтинг@Mail.ru
Голы Гаврикова и Панарина не спасли "Рейнджерс" от поражения в матче НХЛ - РИА Новости Спорт, 23.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
07:54 23.11.2025
https://ria.ru/20251123/nkhl-2056886875.html
Голы Гаврикова и Панарина не спасли "Рейнджерс" от поражения в матче НХЛ
Голы Гаврикова и Панарина не спасли "Рейнджерс" от поражения в матче НХЛ - РИА Новости Спорт, 23.11.2025
Голы Гаврикова и Панарина не спасли "Рейнджерс" от поражения в матче НХЛ
"Нью-Йорк Рейнджерс" на своем льду проиграл "Юте Маммот" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 23.11.2025
2025-11-23T07:54:00+03:00
2025-11-23T07:54:00+03:00
хоккей
спорт
солт-лейк-сити
артемий панарин
владислав гавриков
клейтон келлер
нью-йорк рейнджерс
юта маммот
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/01/1986682078_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_5bae7dd3135c57fa98de32a2ff63c095.jpg
/20251123/khokkey-2056881167.html
солт-лейк-сити
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/01/1986682078_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_8b7f0536bbf39cfa174fae7061656d9f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, солт-лейк-сити, артемий панарин, владислав гавриков, клейтон келлер, нью-йорк рейнджерс, юта маммот, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Солт-Лейк-Сити, Артемий Панарин, Владислав Гавриков, Клейтон Келлер, Нью-Йорк Рейнджерс, Юта Маммот, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Голы Гаврикова и Панарина не спасли "Рейнджерс" от поражения в матче НХЛ

"Рейнджерс" проиграли "Юте" в матче регулярного чемпионата НХЛ

© Фото : x.com/nyrangersХоккеист "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин
Хоккеист Нью-Йорк Рейнджерс Артемий Панарин - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© Фото : x.com/nyrangers
Хоккеист "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. "Нью-Йорк Рейнджерс" на своем льду проиграл "Юте Маммот" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в Солт-Лейк-Сити, завершилась со счетом 3:2 (1:1, 1:1, 1:0) в пользу хозяев, в составе которых шайбы забросили Джон-Джейсон Петерка (11-я минута), Клейтон Келлер (32) и Ник Десимоне (48). У "Рейнджерс" голами отметились российский защитник Владислав Гавриков (16) и его соотечественник Артемий Панарин (29).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
23 ноября 2025 • начало в 05:00
Завершен
Юта
3 : 2
Рейнджерс
10:08 • Джон-Ясон Петерка
(Нэйт Шмидт, Джек Макбэйн)
31:15 • Клэйтон Келлер
(Кайлер Ямамото)
47:32 • Ник Десимон
15:19 • Владислав Гавриков
(Адам Фокс, Мика Зибанежад)
28:07 • Артемий Панарин
(Винсент Трочек, Владислав Гавриков)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Гавриков также записал на свой счет результативную передачу. Всего в активе защитника в текущем сезоне 8 очков (3 гола + 5 передач) в 23 матчах. Панарин забросил шестую шайбу и набрал 20-е очко в 23 встречах.
"Юта" прервала серию из четырех поражений и вышла на четвертое место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 25 очков. "Рейнджерс" проиграли четвертый матч подряд и идут на последней, восьмой строчке в Столичном дивизионе с 22 баллами.
В другом матче "Колорадо Эвеланш" на выезде обыграл "Нэшвилл Предаторз" - 3:0 (1:0, 0:0, 2:0).
Матвей Мичков - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
Гол Мичкова помог "Филадельфии" обыграть "Нью-Джерси" с Грицюком
23 ноября, 06:09
 
ХоккейСпортСолт-Лейк-СитиАртемий ПанаринВладислав ГавриковКлейтон КеллерНью-Йорк РейнджерсЮта МаммотНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Барыс
    7
    4
  • Футбол
    2-й тайм
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    1
  • Хоккей
    1-й период
    Спартак Москва
    Автомобилист
    0
    0
  • Хоккей
    1-й период
    ЦСКА
    Лада
    1
    0
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала