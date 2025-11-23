Передача Бучневича помогла "Сент-Луису" прервать серию поражений в НХЛ

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. "Сент-Луис Блюз" одержал победу над "Нью-Йорк Айлендерс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

"Сент-Луис" (20 очков в 22 матчах) прервал серию из четырех поражений и занимает предпоследнее, седьмое место в таблице Центрального дивизиона. "Айлендерс" (26 очков, 22 матча) идут третьими в столичном дивизионе.