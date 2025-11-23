Передача Бучневича помогла "Сент-Луису" прервать серию поражений в НХЛ

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. "Сент-Луис Блюз" одержал победу над "Нью-Йорк Айлендерс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Нью-Йорке завершилась победой гостей со счетом 2:1 (1:0, 1:0, 0:1). Шайбы в составе "Сент-Луиса" забросили Брэйден Шенн (1-я минута) с передачи российского форварда Павла Бучневича, а также Пиус Зутер (38). У хозяев отличился Андерс Ли (57).
22 ноября 2025 • начало в 23:30
Завершен
56:40 • Андерс Ли
00:42 • Брэйден Шенн
(Павел Бучневич, Далибор Дворски)
37:51 • Пиус Сутер
Бучневич набрал 8 (2 гола + 6 передач) очков в 22 матчах текущего регулярного чемпионата. Российский нападающий "Сент-Луиса" Алексей Торопченко очков в матче не набрал, как и форвард "Айлендерс" Максим Шабанов. Вратарь команды из Нью-Йорка Илья Сорокин отразил 20 бросков из 22.
"Сент-Луис" (20 очков в 22 матчах) прервал серию из четырех поражений и занимает предпоследнее, седьмое место в таблице Центрального дивизиона. "Айлендерс" (26 очков, 22 матча) идут третьими в столичном дивизионе.