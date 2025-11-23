https://ria.ru/20251123/nigeriya-2056967806.html
В Нигерии часть похищенных школьников сбежала из плена
В Нигерии часть похищенных школьников сбежала из плена - РИА Новости, 23.11.2025
В Нигерии часть похищенных школьников сбежала из плена
Пятьдесят детей из числа похищенных в нигерийском штате Нигер учащихся католической школы смогли сбежать из плена, сообщает Христианская ассоциация Нигерии
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Пятьдесят детей из числа похищенных в нигерийском штате Нигер учащихся католической школы смогли сбежать из плена, сообщает Христианская ассоциация Нигерии (CAN).
В субботу агентство Франс Пресс передавало, что число похищенных боевиками из школы Святой Марии в штате Нигер
в центральной Нигерии
составило 315 человек, среди них 303 ученика,
"Мы получили хорошие новости: пятьдесят учеников сбежали и воссоединились со своими семьями", - цитирует телеканал Channels TV заявление Дэниела Атори, помощника по связям со СМИ председателя CAN в штате Нигер, в воскресенье.
Ассоциация добавила, что ученикам удалось сбежать в пятницу и субботу.
Президент США Дональд Трамп
31 октября обозначил Нигерию в качестве "страны, вызывающей особую озабоченность" в связи с предполагаемым геноцидом в отношении нигерийцев-христиан со стороны исламистов, которым нигерийское правительство якобы не может ничего противопоставить. Позднее он добавил, что не исключает отправку военных либо воздушные удары по территории страны.