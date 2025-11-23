Рейтинг@Mail.ru
В Нигерии часть похищенных школьников сбежала из плена
17:58 23.11.2025
В Нигерии часть похищенных школьников сбежала из плена
В Нигерии часть похищенных школьников сбежала из плена - РИА Новости, 23.11.2025
В Нигерии часть похищенных школьников сбежала из плена
Пятьдесят детей из числа похищенных в нигерийском штате Нигер учащихся католической школы смогли сбежать из плена, сообщает Христианская ассоциация Нигерии... РИА Новости, 23.11.2025
2025-11-23T17:58:00+03:00
2025-11-23T17:58:00+03:00
в мире
нигерия
нигер
сша
дональд трамп
https://ria.ru/20251120/nigerija-2056360710.html
нигерия
нигер
сша
в мире, нигерия, нигер, сша, дональд трамп
В мире, Нигерия, Нигер, США, Дональд Трамп
В Нигерии часть похищенных школьников сбежала из плена

50 из похищенных в Нигерии школьников смогли сбежать из плена

© AP Photo / Sunday AlambaАрмия Нигерии патрулирует район после похищения школьников
Армия Нигерии патрулирует район после похищения школьников - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© AP Photo / Sunday Alamba
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Пятьдесят детей из числа похищенных в нигерийском штате Нигер учащихся католической школы смогли сбежать из плена, сообщает Христианская ассоциация Нигерии (CAN).
В субботу агентство Франс Пресс передавало, что число похищенных боевиками из школы Святой Марии в штате Нигер в центральной Нигерии составило 315 человек, среди них 303 ученика,
"Мы получили хорошие новости: пятьдесят учеников сбежали и воссоединились со своими семьями", - цитирует телеканал Channels TV заявление Дэниела Атори, помощника по связям со СМИ председателя CAN в штате Нигер, в воскресенье.
Ассоциация добавила, что ученикам удалось сбежать в пятницу и субботу.
Президент США Дональд Трамп 31 октября обозначил Нигерию в качестве "страны, вызывающей особую озабоченность" в связи с предполагаемым геноцидом в отношении нигерийцев-христиан со стороны исламистов, которым нигерийское правительство якобы не может ничего противопоставить. Позднее он добавил, что не исключает отправку военных либо воздушные удары по территории страны.
Слова Трампа о геноциде христиан пробудили террористов, заявили в Нигерии
