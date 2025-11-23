В Нигерии часть похищенных школьников сбежала из плена

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Пятьдесят детей из числа похищенных в нигерийском штате Нигер учащихся католической школы смогли сбежать из плена, сообщает Христианская ассоциация Нигерии (CAN).

"Мы получили хорошие новости: пятьдесят учеников сбежали и воссоединились со своими семьями", - цитирует телеканал Channels TV заявление Дэниела Атори, помощника по связям со СМИ председателя CAN в штате Нигер, в воскресенье.