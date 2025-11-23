https://ria.ru/20251123/napadenie-2056898502.html
В США игрок студенческой команды напал с ножом на одноклубников
Игрок команды по американскому футболу Университета Алабамы в Бирмингеме Дэниел Минси был арестован после нападения с применением ножа на своих одноклубников,... РИА Новости Спорт, 23.11.2025
2025-11-23T10:47:00+03:00
спорт
американский футбол
ncaa
В США арестовали игрока студенческой лиги за нападение с ножом на одноклубников
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Игрок команды по американскому футболу Университета Алабамы в Бирмингеме Дэниел Минси был арестован после нападения с применением ножа на своих одноклубников, сообщает TMZ.
По информации издания, ему предъявлено обвинение в покушении на убийство. Задержанный ростом 193 см и весом 145 кг ранил ножом двух товарищей по команде в спортивном комплексе за несколько часов до начала матча Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA).
Пострадавшие одноклубники Минси на текущий момент находятся в больнице, их жизни ничего не угрожает. Обстоятельства инцидента не уточняются, полиция ведет расследование. Позднее представители учебного заведения разослали студентам сообщения, что угрозы безопасности нет.
Несмотря на происшествие, команда Университета Алабамы в субботу провела матч против команды Университета Южной Флориды, в котором уступила со счетом 18:48.