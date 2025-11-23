Рейтинг@Mail.ru
В Курской области мужчина лишился кисти, подняв взрывное устройство - РИА Новости, 23.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:35 23.11.2025
https://ria.ru/20251123/muzhchina-2056962909.html
В Курской области мужчина лишился кисти, подняв взрывное устройство
В Курской области мужчина лишился кисти, подняв взрывное устройство - РИА Новости, 23.11.2025
В Курской области мужчина лишился кисти, подняв взрывное устройство
Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что 68-летний житель деревни Бирюковка лишился кисти, подняв взрывное устройство у себя во дворе, он... РИА Новости, 23.11.2025
2025-11-23T17:35:00+03:00
2025-11-23T17:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
большесолдатский район
александр хинштейн
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153268/28/1532682869_0:218:2509:1629_1920x0_80_0_0_d9f436021a8bdbb4f85f983255f96ef1.jpg
https://ria.ru/20250528/muzhchina-2019523964.html
курская область
большесолдатский район
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153268/28/1532682869_36:0:2767:2048_1920x0_80_0_0_729747081654cc7311258ff7aa1e8100.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, курская область, большесолдатский район, александр хинштейн, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Большесолдатский район, Александр Хинштейн, Украина, Вооруженные силы Украины
В Курской области мужчина лишился кисти, подняв взрывное устройство

В курском приграничье мужчина потерял кисть, подняв взрывное устройство во дворе

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что 68-летний житель деревни Бирюковка лишился кисти, подняв взрывное устройство у себя во дворе, он госпитализирован в тяжелом состоянии.
«

"Сегодня 68-летний житель деревни Бирюковка Большесолдатского района поднял взрывное устройство, которое оказалось у него во дворе. В результате детонации у мужчины травматическая ампутация левой кисти. Он в тяжёлом состоянии доставлен в Курскую областную больницу. Наши врачи оказывают всю необходимую помощь", - написал Хинштейн в Telegram-канале.

Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
В Курской области мужчина погиб при детонации пакета
28 мая, 12:08
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьБольшесолдатский районАлександр ХинштейнУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала