В Курской области мужчина лишился кисти, подняв взрывное устройство
В Курской области мужчина лишился кисти, подняв взрывное устройство - РИА Новости, 23.11.2025
В Курской области мужчина лишился кисти, подняв взрывное устройство
Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что 68-летний житель деревни Бирюковка лишился кисти, подняв взрывное устройство у себя во дворе, он... РИА Новости, 23.11.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
большесолдатский район
александр хинштейн
украина
вооруженные силы украины
курская область
большесолдатский район
украина
В Курской области мужчина лишился кисти, подняв взрывное устройство
В курском приграничье мужчина потерял кисть, подняв взрывное устройство во дворе