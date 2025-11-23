Рейтинг@Mail.ru
В Мурманской области обнаружили раненого тюленя на берегу моря - РИА Новости, 23.11.2025
16:39 23.11.2025 (обновлено: 16:44 23.11.2025)
В Мурманской области обнаружили раненого тюленя на берегу моря
Жители села Териберка, расположенного на берегу Баренцева моря в Мурманской области, обнаружили раненого тюленя и обратились за помощью к специалистам через... РИА Новости, 23.11.2025
В Мурманской области обнаружили раненого тюленя на берегу моря

МУРМАНСК, 23 ноя – РИА Новости. Жители села Териберка, расположенного на берегу Баренцева моря в Мурманской области, обнаружили раненого тюленя и обратились за помощью к специалистам через группу в Telegram-канале.
"Нужна срочная помощь. В данным момент он там", - написал один из участников группы "Киты Териберки" под фотографией раненого тюленя.
Участники группы предполагают, что животное могла покусать косатка или собака, раны видны с двух сторон туловища. Неравнодушные жители накрыли тюленя одеялом и ждут помощи.
Нерпа - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Прокуратура проверит сообщения о гибели нерп в Приморье
29 октября, 10:11
 
Мурманская область, Териберка, Баренцево море, Происшествия
 
 
