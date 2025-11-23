https://ria.ru/20251123/murmansk-2056951303.html
В Мурманской области обнаружили раненого тюленя на берегу моря
МУРМАНСК, 23 ноя – РИА Новости. Жители села Териберка, расположенного на берегу Баренцева моря в Мурманской области, обнаружили раненого тюленя и обратились за помощью к специалистам через группу в Telegram-канале.
"Нужна срочная помощь. В данным момент он там", - написал один из участников группы "Киты Териберки" под фотографией раненого тюленя.
Участники группы предполагают, что животное могла покусать косатка или собака, раны видны с двух сторон туловища. Неравнодушные жители накрыли тюленя одеялом и ждут помощи.