В Мурманской области обнаружили раненого тюленя на берегу моря

МУРМАНСК, 23 ноя – РИА Новости. Жители села Териберка, расположенного на берегу Баренцева моря в Мурманской области, обнаружили раненого тюленя и обратились за помощью к специалистам через группу в Telegram-канале.

"Нужна срочная помощь. В данным момент он там", - написал один из участников группы "Киты Териберки" под фотографией раненого тюленя.