Три дома на Грайвороновской улице в Москве стали более энергоэффективными

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Три дома на Грайвороновской улице в Москве стали более энергоэффективными благодаря современной технологии, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы привели в порядок фасады трех жилых домов (15, 17 и 21) на Грайвороновской улице. Работы проводили по современной технологии, с применением фиброцементных панелей. Такой способ ремонта позволяет сделать обновленное здание более энергоэффективным", - говорится в сообщении.