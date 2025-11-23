Рейтинг@Mail.ru
16:30 23.11.2025 (обновлено: 16:30 26.11.2025)
Три дома на Грайвороновской улице в Москве стали более энергоэффективными
Три дома на Грайвороновской улице в Москве стали более энергоэффективными
Три дома на Грайвороновской улице в Москве стали более энергоэффективными благодаря современной технологии, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 26.11.2025
Три дома на Грайвороновской улице в Москве стали более энергоэффективными

Вид на Москву с Воробьевых гор. Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Три дома на Грайвороновской улице в Москве стали более энергоэффективными благодаря современной технологии, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы привели в порядок фасады трех жилых домов (15, 17 и 21) на Грайвороновской улице. Работы проводили по современной технологии, с применением фиброцементных панелей. Такой способ ремонта позволяет сделать обновленное здание более энергоэффективным", - говорится в сообщении.
Отмечается, что специалисты установили на фасады утеплитель из минераловатных плит, а также современные прочные блоки из фиброцемента отечественного производства.
Сотрудник компании Россети Московский регион - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
"Россети" подключили к электричеству дом по реновации на западе Москвы
21 ноября, 15:10
 
