Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 23.11.2025
09:58 23.11.2025
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Солнечно, без осадков и до плюс двух градусов ожидается в Москве в воскресенье, местами сохранится гололедица, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 23.11.2025
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Синоптик Леус: в Москве в воскресенье ожидается до плюс двух градусов тепла

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Солнечно, без осадков и до плюс двух градусов ожидается в Москве в воскресенье, местами сохранится гололедица, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня управление погодой в столице перейдёт к антициклону. В такой ситуации, на фоне роста атмосферного давления, в облаках над регионом появятся прояснения, и мы увидим редкое в нынешнем ноябре солнце, и обойдётся без осадков, местами сохранится гололедица. Температура воздуха ноль - плюс два градуса, по области ноль - плюс три градуса", - написал Леус в своем Telegram-канале.
Он отметил, что ветер будет дуть северо-западный, с переходом на юго-восточный два-семь метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 753 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.
"В понедельник мокрый снег, переходящий в дожди, ночью и утром гололёды и ледяные дожди. Местами может выпасть до 8-13 миллиметров осадков или около четверти от месячной нормы ноября, ночью ноль - минус два градуса, днём плюс четыре - плюс шесть градусов", - добавил синоптик.
Роман Вильфанд - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
Зимы в Москве не будет до конца ноября, рассказал Вильфанд
