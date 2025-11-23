https://ria.ru/20251123/moskva-2056895502.html
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Синоптик Леус: в Москве в воскресенье ожидается до плюс двух градусов тепла
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Солнечно, без осадков и до плюс двух градусов ожидается в Москве в воскресенье, местами сохранится гололедица, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня управление погодой в столице перейдёт к антициклону. В такой ситуации, на фоне роста атмосферного давления, в облаках над регионом появятся прояснения, и мы увидим редкое в нынешнем ноябре солнце, и обойдётся без осадков, местами сохранится гололедица. Температура воздуха ноль - плюс два градуса, по области ноль - плюс три градуса", - написал Леус
в своем Telegram-канале.
Он отметил, что ветер будет дуть северо-западный, с переходом на юго-восточный два-семь метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 753 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.
"В понедельник мокрый снег, переходящий в дожди, ночью и утром гололёды и ледяные дожди. Местами может выпасть до 8-13 миллиметров осадков или около четверти от месячной нормы ноября, ночью ноль - минус два градуса, днём плюс четыре - плюс шесть градусов", - добавил синоптик.