Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Прохожие на одном из пешеходных переходов в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Солнечно, без осадков и до плюс двух градусов ожидается в Москве в воскресенье, местами сохранится гололедица, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Сегодня управление погодой в столице перейдёт к антициклону. В такой ситуации, на фоне роста атмосферного давления, в облаках над регионом появятся прояснения, и мы увидим редкое в нынешнем ноябре солнце, и обойдётся без осадков, местами сохранится гололедица. Температура воздуха ноль - плюс два градуса, по области ноль - плюс три градуса", - написал Леус в своем Telegram-канале.

Он отметил, что ветер будет дуть северо-западный, с переходом на юго-восточный два-семь метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 753 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.