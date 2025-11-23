https://ria.ru/20251123/moskva-2056894006.html
ПВО сбила беспилотник, летевший на Москву
ПВО сбила беспилотник, летевший на Москву - РИА Новости, 23.11.2025
ПВО сбила беспилотник, летевший на Москву
Силами ПВО уничтожено еще одно беспилотное средство, летевшее на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 23.11.2025
безопасность
москва
сергей собянин
москва
ПВО сбила беспилотник, летевший на Москву
ПВО сбила третий беспилотник, летевший на Москву