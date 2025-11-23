Рейтинг@Mail.ru
04:28 23.11.2025
Москвичам рассказали, когда в столице начнется горнолыжный сезон
Москвичам рассказали, когда в столице начнется горнолыжный сезон
Горнолыжный сезон в Москве может начаться в конце ноября - начале декабря, рассказали РИА Новости представители нескольких горнолыжных комплексов. РИА Новости, 23.11.2025
москва, михаил леус
Москва, Михаил Леус
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Горнолыжный сезон в Москве может начаться в конце ноября - начале декабря, рассказали РИА Новости представители нескольких горнолыжных комплексов.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус отмечал, что начало недели продолжит в столичном регионе теплую по ноябрьским меркам погоду с небольшими осадками в смешанной фазе, а начало метеорологической зимы и формирование снежного покрова опять откладываются.
Аэропорты "Шереметьево" и "Жуковский" работают в штатном режиме
Аэропорты "Шереметьево" и "Жуковский" работают в штатном режиме
00:48
"Погодные условия зимние еще "не устаканились", сложно нам сказать, мы планируем после 24 ноября, а там как получится", - уточнили в горнолыжном комплексе "Кант", расположенном на юге столицы.
В спортивно-туристическом комплексе "Воробьевы горы" также обратили внимание на соответствующие погодные условия и выразили надежду на открытие первого декабря.
"Для запуска склонов нужно, чтобы две недели стояла отрицательная температура. Надеюсь, откроемся первого декабря", - отметили в комплексе.
В "Лата Трэк" на западе столицы, в свою очередь, рассказали, что точная дата открытия пока неизвестна.
"Рассчитываем, что к началу декабря, скорее всего, всё будет готово. Если в течение недели будет минусовая температура, то мы к началу декабря будем готовы", - рассказали в горнолыжном комплексе в Крылатском.
Москвичам рассказали о погоде на следующую неделю
Москвичам рассказали о погоде на следующую неделю
04:16
 
МоскваМихаил Леус
 
 
