Москвичам рассказали, когда в столице начнется горнолыжный сезон

Молодой человек в горнолыжном центре "Кант" в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Горнолыжный сезон в Москве может начаться в конце ноября - начале декабря, рассказали РИА Новости представители нескольких горнолыжных комплексов.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус отмечал, что начало недели продолжит в столичном регионе теплую по ноябрьским меркам погоду с небольшими осадками в смешанной фазе, а начало метеорологической зимы и формирование снежного покрова опять откладываются.

"Погодные условия зимние еще "не устаканились", сложно нам сказать, мы планируем после 24 ноября, а там как получится", - уточнили в горнолыжном комплексе "Кант", расположенном на юге столицы.

В спортивно-туристическом комплексе "Воробьевы горы" также обратили внимание на соответствующие погодные условия и выразили надежду на открытие первого декабря.

"Для запуска склонов нужно, чтобы две недели стояла отрицательная температура. Надеюсь, откроемся первого декабря", - отметили в комплексе.

В "Лата Трэк" на западе столицы, в свою очередь, рассказали, что точная дата открытия пока неизвестна.