https://ria.ru/20251123/moskva-2056876398.html
Москвичам рассказали, когда в столице начнется горнолыжный сезон
Москвичам рассказали, когда в столице начнется горнолыжный сезон - РИА Новости, 23.11.2025
Москвичам рассказали, когда в столице начнется горнолыжный сезон
Горнолыжный сезон в Москве может начаться в конце ноября - начале декабря, рассказали РИА Новости представители нескольких горнолыжных комплексов. РИА Новости, 23.11.2025
2025-11-23T04:28:00+03:00
2025-11-23T04:28:00+03:00
2025-11-23T04:28:00+03:00
москва
михаил леус
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1a/1765546060_0:167:3242:1991_1920x0_80_0_0_a06fb26010b60ac514e6d399e5587e3e.jpg
https://ria.ru/20251123/aeroporty-2056867492.html
https://ria.ru/20251123/pogoda-2056875682.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1a/1765546060_319:0:3050:2048_1920x0_80_0_0_557af51afbb46904b5c7057b3794bc49.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, михаил леус
Москвичам рассказали, когда в столице начнется горнолыжный сезон
Горнолыжный сезон начнется в Москве в конце ноября - начале декабря
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Горнолыжный сезон в Москве может начаться в конце ноября - начале декабря, рассказали РИА Новости представители нескольких горнолыжных комплексов.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус
отмечал, что начало недели продолжит в столичном регионе теплую по ноябрьским меркам погоду с небольшими осадками в смешанной фазе, а начало метеорологической зимы и формирование снежного покрова опять откладываются.
"Погодные условия зимние еще "не устаканились", сложно нам сказать, мы планируем после 24 ноября, а там как получится", - уточнили в горнолыжном комплексе "Кант", расположенном на юге столицы.
В спортивно-туристическом комплексе "Воробьевы горы" также обратили внимание на соответствующие погодные условия и выразили надежду на открытие первого декабря.
"Для запуска склонов нужно, чтобы две недели стояла отрицательная температура. Надеюсь, откроемся первого декабря", - отметили в комплексе.
В "Лата Трэк" на западе столицы, в свою очередь, рассказали, что точная дата открытия пока неизвестна.
"Рассчитываем, что к началу декабря, скорее всего, всё будет готово. Если в течение недели будет минусовая температура, то мы к началу декабря будем готовы", - рассказали в горнолыжном комплексе в Крылатском.