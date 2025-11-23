В МВД рассказали, как мошенники обманывают детей в игровых чатах

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Мошенники для обмана детей используют яркие видео и фейковые раздачи в игровых чатах в Roblox, сообщили в Мошенники для обмана детей используют яркие видео и фейковые раздачи в игровых чатах в Roblox, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

"В текущем году в компьютерных играх зафиксировано порядка тысячи фактов мошенничества. В нашем антирейтинге и в глобальном рейтинге мобильных игр по загрузкам лидирует Roblox. <...> Злоумышленники чаще всего действуют через яркие видео, "ограниченные" предложения или фейковые раздачи, в игровых чатах, Discord-серверах, соцсетях или пишут ребенку прямо в игре — под видом "подарка", "конкурса" или "выгодной сделки", — рассказали в ведомстве.

Так, мошенники продают "одноразовый" Game Pass, обещая особые функции. На самом деле такие пропуска либо ничего не дают, либо действуют до перезапуска игры — после выхода из сессии они исчезают и приходится платить снова.

Также аферисты рекламируют и продают скины, которые якобы делают персонажа в игре невидимым — в реальности это просто прозрачные предметы, которые выглядят как белая рубашка или пустота.

"Мини-игры-ловушки. Например, появляется окно с надписью: "Сколько раз ты можешь кликнуть за минуту?". После активного нажатия игроку предлагают купить дорогой предмет, Game Pass или подписку — якобы за "рекорд". На самом деле это просто способ навязать покупку", — отмечается в сообщении.

Кроме того, как рассказали в ведомстве, выманивая логин и пароль от игрового аккаунта, аферисты создают поддельные "испытания на Robux", где боты или фейковые игроки кричат: "Получил Robux!", "Это работает!", "Пройди испытание!". Правоохранители подчеркнули, что нельзя передавать никакие данные, — это приведет к краже аккаунта и, возможно, привязанных платежных средств.

В МВД уточнили, что мошенники также отправляют ссылки "для получения бесплатных Robux", которые имитируют Roblox, просят логин и пароль или данные карты, а затем блокируют аккаунт и списывают деньги.

« "Покупка Robux вне официального магазина. Предлагают "выгодно" купить валюту по заниженной цене — но только за пределами платформы. Чтобы "оплатить", просят данные родительской карты. Деньги списывают, а Robux не появляются. В худшем случае — получают доступ к карте и продолжают списания", - добавили в ведомстве.

В МВД добавили, что мошенники также используют схемы с выигрышами - ребенку сообщают, что он выиграл Robux в "конкурсе", но для получения нужно ввести данные аккаунта, после чего мошенник меняет пароль и получает полный контроль над профилем — включая историю покупок и привязанные платёжные методы.