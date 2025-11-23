Рейтинг@Mail.ru
На МКАД восстановили движение после ДТП
09:58 23.11.2025
На МКАД восстановили движение после ДТП
Движение на внешней стороне 19-го километра МКАД в Москве восстановлено после ДТП, сообщает столичный дептранс. РИА Новости, 23.11.2025
2025
На МКАД восстановили движение после ДТП

На внешней стороне 19-го километра МКАД восстановили движение после ДТП

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Движение на внешней стороне 19-го километра МКАД в Москве восстановлено после ДТП, сообщает столичный дептранс.
Ранее ведомство сообщало, что ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на внешней стороне 19-го километра МКАД в Москве, движение затруднено на полтора километра.
"Движение на внешней стороне 19-го км МКАД восстановлено", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
