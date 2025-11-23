https://ria.ru/20251123/mkad-2056895653.html
На МКАД восстановили движение после ДТП
На МКАД восстановили движение после ДТП - РИА Новости, 23.11.2025
На МКАД восстановили движение после ДТП
Движение на внешней стороне 19-го километра МКАД в Москве восстановлено после ДТП, сообщает столичный дептранс. РИА Новости, 23.11.2025
На внешней стороне 19-го километра МКАД восстановили движение после ДТП