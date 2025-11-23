https://ria.ru/20251123/mishustin-2056921260.html
Мишустин оценил будущее ШОС
Мишустин оценил будущее ШОС - РИА Новости, 23.11.2025
Мишустин оценил будущее ШОС
Премьер РФ Михаил Мишустин заявил, что у ШОС очень хорошее будущее. РИА Новости, 23.11.2025
Мишустин оценил будущее ШОС
Мишустин заявил, что у ШОС очень хорошее будущее