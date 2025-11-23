Рейтинг@Mail.ru
ПВО сбила беспилотник, летевший на Москву - РИА Новости, 23.11.2025
12:13 23.11.2025 (обновлено: 12:43 23.11.2025)
ПВО сбила беспилотник, летевший на Москву
Силы ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин на платформе MAX. РИА Новости, 23.11.2025
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Силы ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин на платформе MAX.
"ПВО Минобороны отражена атака одного беспилотного средства, летевшего на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", — написал он.
Незадолго до этого в аэропорту Внуково ввели временные ограничения на взлет и посадку воздушных судов.
Ранее сегодня Собянин сообщил об уничтожении еще трех БПЛА, летевших в сторону столицы.
Российские войска в ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
