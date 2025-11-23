https://ria.ru/20251123/minoborony-2056905691.html
ПВО сбила беспилотник, летевший на Москву
ПВО сбила беспилотник, летевший на Москву
Силы ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин на платформе MAX. РИА Новости, 23.11.2025
ПВО сбила четвертый беспилотник, летевший на Москву