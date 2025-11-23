https://ria.ru/20251123/ministr-2056932771.html
Министр торговли ЮАР оценил переговоры с Россией
Министр торговли ЮАР оценил переговоры с Россией - РИА Новости, 23.11.2025
Министр торговли ЮАР оценил переговоры с Россией
Министр торговли Южно-Африканской республики Паркс Тау назвал "сердечными" переговоры страны с Россией. РИА Новости, 23.11.2025
2025-11-23T15:09:00+03:00
2025-11-23T15:09:00+03:00
2025-11-23T15:09:00+03:00
в мире
россия
юар
йоханнесбург
максим орешкин
большая двадцатка
россия
юар
йоханнесбург
Новости
ru-RU
в мире, россия, юар, йоханнесбург, максим орешкин, большая двадцатка
В мире, Россия, ЮАР, Йоханнесбург, Максим Орешкин, Большая двадцатка
Министр торговли ЮАР оценил переговоры с Россией
Министр торговли ЮАР назвал переговоры с Россией сердечными