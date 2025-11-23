Рейтинг@Mail.ru
Министр торговли ЮАР оценил переговоры с Россией - РИА Новости, 23.11.2025
15:09 23.11.2025
Министр торговли ЮАР оценил переговоры с Россией
Министр торговли Южно-Африканской республики Паркс Тау назвал "сердечными" переговоры страны с Россией.
Министр торговли ЮАР оценил переговоры с Россией

Баннеры с изображением лидеров стран "Большой двадцатки" в Йоханнесбурге, Южная Африка
ЙОХАННЕСБУРГ, 23 ноя - РИА Новости. Министр торговли Южно-Африканской республики Паркс Тау назвал "сердечными" переговоры страны с Россией.
"Мы дважды были в России в этом году... Мы установили области потенциального сотрудничества с точки зрения торговли. С нашей точки зрения, обсуждения были довольно сердечными", - сказал он на полях саммита G20.
Хотя на сессии G20 между странами не было прямого обсуждения торговли между странами, прошедшие до этого переговоры были "сердечными", отметил министр.
Он добавил, что необходимо добиваться увеличения торговли между странами, однако, по его словам, ЮАР остаётся "чувствительной" к вопросу санкций.
Лидерский саммит G20 проходит 22–23 ноября в Йоханнесбурге. Российскую делегацию возглавляет заместитель главы администрации президента Максим Орешкин.
