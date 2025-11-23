Рейтинг@Mail.ru
Мерц усомнился в скором согласовании плана США по Украине
16:56 23.11.2025 (обновлено: 17:00 23.11.2025)
Мерц усомнился в скором согласовании плана США по Украине
Мерц усомнился в скором согласовании плана США по Украине
в мире, сша, россия, киев, владимир путин, фридрих мерц, дмитрий песков, евросоюз, большая двадцатка, санкции в отношении россии
В мире, США, Россия, Киев, Владимир Путин, Фридрих Мерц, Дмитрий Песков, Евросоюз, Большая двадцатка, Санкции в отношении России
Мерц усомнился в скором согласовании плана США по Украине

Мерц усомнился в скором согласовании плана США по Украине из-за разногласий

Канцлер Германии Фридрих Мерц на саммите G20 в Южно-Африканской Республике
Канцлер Германии Фридрих Мерц на саммите G20 в Южно-Африканской Республике
БЕРЛИН, 23 ноя - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц из-за "разногласий" сомневается в скором согласовании плана США по урегулированию конфликта на Украине в рамках переговоров в Женеве представителей стран ЕС, США и Киева, об этом он заявил в ходе пресс-конференции после саммита G20 в Йоханнесбурге.
"Я как и прежде, не хочу говорить пессимистичен, но пока ещё не убеждён, что в течение ближайших дней удастся прийти к решению, которого хочет президент (США Дональд - ред.) Трамп", — сказал он в связи с нынешними переговорами ЕС в Женеве относительно плана США. Его речь транслировал телеканал Phoenix.

Мерц напомнил, что план США должен быть согласован к четвергу, но до этого "по-прежнему очень далеко".
"Что не означает, что достижение этого полностью исключено. Но я сомневаюсь, что при нынешних разногласиях такой результат возможен", — подчеркнул он.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
