БЕРЛИН, 23 ноя - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц из-за "разногласий" сомневается в скором согласовании плана США по урегулированию конфликта на Украине в рамках переговоров в Женеве представителей стран ЕС, США и Киева, об этом он заявил в ходе пресс-конференции после саммита G20 в Йоханнесбурге.

"Я как и прежде, не хочу говорить пессимистичен, но пока ещё не убеждён, что в течение ближайших дней удастся прийти к решению, которого хочет президент ( США Дональд - ред.) Трамп", — сказал он в связи с нынешними переговорами ЕС в Женеве относительно плана США. Его речь транслировал телеканал Phoenix .

"Что не означает, что достижение этого полностью исключено. Но я сомневаюсь, что при нынешних разногласиях такой результат возможен", — подчеркнул он.

Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.