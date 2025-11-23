Рейтинг@Mail.ru
Доля недовольных Макроном французов достигла рекорда, показал опрос - РИА Новости, 23.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:50 23.11.2025
https://ria.ru/20251123/makron-2056874874.html
Доля недовольных Макроном французов достигла рекорда, показал опрос
Доля недовольных Макроном французов достигла рекорда, показал опрос - РИА Новости, 23.11.2025
Доля недовольных Макроном французов достигла рекорда, показал опрос
Доля французов, которые очень недовольны президентом Франции Эммануэлем Макроном, достигла рекордных 56%, следует из опроса Французского института общественного РИА Новости, 23.11.2025
2025-11-23T03:50:00+03:00
2025-11-23T03:50:00+03:00
в мире
франция
эммануэль макрон
себастьян лекорню
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0e/2028944334_0:0:3061:1723_1920x0_80_0_0_6d1c1b327ff201ce22370f9e716f426a.jpg
https://ria.ru/20251122/es-2056807667.html
https://ria.ru/20251122/ssha-2056853120.html
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0e/2028944334_330:0:3061:2048_1920x0_80_0_0_c47754304f65b71d98f8ee7d5d09be1f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, эммануэль макрон, себастьян лекорню
В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Себастьян Лекорню
Доля недовольных Макроном французов достигла рекорда, показал опрос

Journal du Dimanche: доля недовольных Макроном французов достигла 56%

© AP Photo / Pool Photo/Ludovic MarinЭммануэль Макрон
Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© AP Photo / Pool Photo/Ludovic Marin
Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Доля французов, которые очень недовольны президентом Франции Эммануэлем Макроном, достигла рекордных 56%, следует из опроса Французского института общественного мнения (Ifop) для газеты Journal du Dimanche.
"Доля очень недовольных (56%) достигла рекордного уровня", - говорится в публикации газеты.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Ряд французских политиков призвали к отставке Макрона и правительства
Вчера, 15:37
Согласно этим данным, процент довольных работой Макрона опустился до рекордно низких для опросов Ifop 16%, при этом общая доля недовольных составила 84%.
Рейтинг премьер-министра Себастьяна Лекорню снизился на 4% за месяц до 34%, доля недовольных им достигла 66%.
Опрос проводился с 13 по 21 ноября среди двух тысяч человек в возрасте 18 лет и старше. Погрешность составляет от 1 до 2,2 процентного пункта.
Кэндис Оуэнс - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Журналистка из США заявила, что ее могли заказать по делу о Бриджит Макрон
Вчера, 21:41
 
В миреФранцияЭммануэль МакронСебастьян Лекорню
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала