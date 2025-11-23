Доля недовольных Макроном французов достигла рекорда, показал опрос

"Доля очень недовольных (56%) достигла рекордного уровня", - говорится в публикации газеты.

Опрос проводился с 13 по 21 ноября среди двух тысяч человек в возрасте 18 лет и старше. Погрешность составляет от 1 до 2,2 процентного пункта.